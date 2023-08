Varois Lauriane Nolot et Axel Mazella : déjà médaillés en kitefoil pour les épreuves de voile JO 2024 à Marseille.

Le site de Marseille a été choisi pour accueillir les différentes compétitions de voile pour les Jeux Olympiques de 2024. Un sport qui a suscité beaucoup d’intérêt est le kitefoil, une discipline qui combine planche à voile et kite. Deux champions varois ont déjà été récompensés lors des compétitions de préparation ce samedi 19 août 2023 : la championne du monde Lauriane Nolot, qui a remporté la médaille d’or, et Axel Mazella, qui a quant à lui remporté la médaille de bronze. Les performances époustouflantes de ces athlètes témoignent du niveau de compétitivité de cette activité sportive dynamique et passionnante. Les spectateurs peuvent s’attendre à des épreuves de haut niveau qui mettront à l’épreuve les limites de la capacité physique et mentale des athlètes. La ville elle-même s’engage à faire de cet événement une expérience inoubliable, avec un engagement sans faille envers un hébergement et une logistique qui répondent aux normes les plus élevées. Ce qui promet d’être un moment fort dans l’histoire du sport nautique est sur le point de commencer, et cette ville animée et passionnante offre le lieu idéal pour accueillir ces incroyables athlètes.

Lauriane Nolot, championne du monde de kitefoil

Deux Varois, Lauriane Nolot et Axel Mazella, ont remporté respectivement la première place et la médaille de bronze à la compétition mondiale de kitefoil à la Haye. Les deux champions ont également montré leurs compétences à Marseille lors du test évent de voile en juillet et sont considérés comme des favoris pour les Jeux Olympiques de 2024 à Marseille.

Le bronze à la Haye

Axel Mazella, 25 ans, a remporté la médaille de bronze en finale masculine à la compétition mondiale de kitefoil à la Haye. Huit Français ont terminé dans un Top 10 lors de l’événement.

Marseille accueillera les épreuves olympiques de voile

Pendant douze jours de compétitions, Marseille accueillera toutes les disciplines olympiques de voile du 28 juillet au 8 août 2024. Les organisateurs attendent 330 athlètes représentant 40 nations pour les épreuves olympiques de voile à Marseille.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA