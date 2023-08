URGENT: Nice va enfin résoudre son problème de stationnement avec un parking souterrain géant !

Il faut savoir que le site Jeanne d’Arc, situé dans le quartier de Nice-Nord, est en phase de développement pour accueillir un parking souterrain à trois niveaux. Nous avons pu rencontrer Pierre Lahitette, qui occupe la présidence du comité de quartier de Valrose, afin de recueillir ses impressions sur ce projet en cours de réalisation. Ce dernier nous a confié qu’il y avait certaines inquiétudes de la part des riverains quant aux potentielles nuisances sonores et aux retombées économiques pour le quartier. Toutefois, M. Lahitette a également souligné l’aspect positif de ce projet, qui permettra de désengorger les rues avoisinantes et d’améliorer la qualité de vie des habitants du quartier. Au final, cette nouvelle infrastructure devrait apporter des avantages considérables pour les usagers de la ville et faire partie intégrante de son paysage urbain.

Début de la deuxième phase des travaux pour un parking souterrain entre Valrose et Libération à Nice

Les travaux pour la construction d’un parking souterrain de 200 places entre Valrose et Libération à Nice sont en cours. Les travaux de terrassement ont commencé et les terres sont évacuées. La rue Grammont a été fermée à la circulation pour une durée estimée de deux mois et pourrait être prolongée. La circulation a été déviée vers la rue Edouard Dalmas, ce qui a causé des nuisances pour les riverains. Les travaux génèrent en effet du bruit, de la poussière et des vibrations.

Le chantier titanesque provoque des nuisances pour les riverains

Le chantier de terrassement est en cours jour et nuit et devrait durer jusqu’à la fin du mois de septembre. Les travaux causent des nuisances pour les riverains, ce qui a été confirmé par le président du comité de quartier, Pierre Lahitette. La rue Grammont a été fermée pour deux mois afin de permettre aux ouvriers d’avancer sur le chantier, ce qui a entraîné la déviation de la circulation vers une autre rue.

Un mal pour un bien pour ce quartier de Nice en manque de stationnement

Le président du comité de quartier, Pierre Lahitette, suit de près l’avancement des travaux pour le futur parking, qui comportera un jardin en surface. Bien que les travaux causent des nuisances, Pierre Lahitette estime que le projet sera très positif pour le quartier et les bâtiments à proximité. Les travaux de construction devraient se poursuivre et la circulation pourrait être définitivement modifiée dans les rues adjacentes pour s’adapter aux entrées et sorties du parking.

