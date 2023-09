Une rentrée sous tension à Nîmes après le décès tragique d’un élève de 10 ans : mon expérience en tant que parent accompagnateur.

Le triste jour de la mort de Fayed est encore dans toutes les mémoires lorsqu’une nouvelle rentrée scolaire s’annonce, deux semaines plus tard. Les élèves de sixième, frais et pimpants, ont pris le chemin du collège Condorcet, à Nîmes, en ce lundi 4 septembre 2023. Ce jour-là aurait dû être la rentrée de Fayed, petit garçon de 10 ans qui a malheureusement été pris pour cible lors d’un violent règlement de comptes dans le quartier pissevin. Aujourd’hui, c’est une cellule d’écoute qui a été mise en place pour accompagner les élèves et le personnel de l’établissement dans cette période difficile. Car il est important de protéger et soutenir ceux qui ont été impactés par cette douloureuse tragédie.

La rentrée des classes après la mort de Fayed :

La rentrée des classes des élèves de sixième au collège Condorcet à Nîmes intervient deux semaines après la mort de Fayed. La victime était un enfant de 10 ans impliqué dans un règlement de comptes dans le quartier Pissevin. Cette rentrée est donc marquée par la mise en place d’une cellule d’écoute proposée par les services de l’éducation nationale.

Une cellule d’écoute pour accompagner les élèves :

La cellule d’écoute déployée comprend une infirmière, une assistante sociale et une psychologue. Ces trois professionnels sont formés pour écouter et accompagner les élèves qui en expriment le besoin ou qui sont proposés par les enseignants. La cellule d’écoute est également ouverte aux parents et aux enseignants. Elle fonctionnera aussi longtemps que nécessaire.

L’impact de la mort de Fayed sur la rentrée des classes :

Bien que l’ambiance de la rentrée soit plutôt habituelle, la mort de Fayed est toujours présente dans les têtes des élèves, des parents et des enseignants. Selon une maman, tous les enfants parlent de lui car il fait partie du quartier. Certains parents sont inquiets et accompagnent leurs enfants par peur de la violence qui règne dans le quartier. Deux autres cellules d’écoute ont également été mises en place dans l’école primaire fréquentée par Fayed et dans un autre collège de Nîmes.

