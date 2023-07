« Une Nuit » : plongez dans une soirée romantique d’errance à Paris au cinéma ! 🎬💕 #Paris #romantique #cinema

Le cinéaste Alex Lutz a choisi de nous conter l’histoire passionnante de deux protagonistes aux antipodes l’un de l’autre. C’est ainsi que « Une Nuit », son nouveau film, prend vie et sera projeté dès le mercredi 5 juillet en salle. Nous suivrons avec attention la première rencontre de Nathalie et Aymeric, deux êtres que tout oppose, mais qui trouveront petit à petit des points communs pour devenir des alliés complices.

Une Nuit : un film sur le coup de foudre et l’alchimie entre deux amants

Une histoire inspirée de la vie réelle

« Une Nuit », c’est l’histoire d’un coup de foudre entre deux amants, deux acteurs très complices, Karin Viard et Alex Lutz. Mais ce n’est pas une histoire inventée de toutes pièces. En effet, le scénario du film a été inspiré par une scène vécue par le réalisateur Alex Lutz dans le métro. « J’ai vraiment assisté à cette dispute. Elle était assez charmante, bien argumentée. […] On était quelques passagers à se dire qu’ils avaient l’air de se plaire », raconte-t-il. Et c’est cette alchimie entre deux personnes qui se découvrent petit à petit qui est au cœur du film.

Des acteurs complices, une improvisation réussie

Karin Viard et Alex Lutz se connaissent depuis longtemps et ont pris plaisir à improviser les dialogues dans le film. « C’est comme une danse. Il y a des partenaires avec qui tu danses très bien », explique la comédienne. Et cette alchimie entre les deux acteurs a été visible sur le tapis rouge du festival de Cannes, où ils étaient venus présenter « Une Nuit », un film hors compétition. Cette soirée d’errance dans Paris pour deux amants est l’occasion pour les deux personnages de parler de leur vie, mais aussi du désir, du couple et d’adultère.

Un film qui rend hommage à la Ville Lumière

« Une Nuit » est avant tout une histoire d’amour pour Paris. La ville est omniprésente tout au long du film, et les différents lieux traversés par les personnages sont autant de décors grandioses qui subliment l’histoire. On parcourt le Paris des petites ruelles, des places éclairées par les lampadaires jaunes et des quais de Seine bordés de bateaux-mouches. La Ville Lumière s’illumine pour les deux amants, et la nuit qui s’éternise devient alors un moment suspendu dans le temps et l’espace.

En somme, « Une Nuit » est un film qui rend hommage à l’amour, à la ville de Paris et à l’alchimie entre deux personnes qui se découvrent petit à petit. Une histoire inspirée de la vie réelle, portée par des acteurs complices et une ville qui brille de mille feux.