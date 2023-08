Un voisin échappe de justesse à une tentative d’assassinat par un père et son fils, tous deux en garde à vue en Drôme. InsécuritéLocale

Le 31 juillet dernier, dans la ville de Bren, un voisinage paisible a été le théâtre d’une altercation violente qui a conduit à l’emprisonnement d’un père et de son fils en attendant leur procès. Leur voisin, quant à lui, a subi de graves blessures et a dû être hospitalisé d’urgence. Les détails sur les raisons de la dispute sont encore flous, mais la police locale a confirmé que les deux parties avaient des antécédents qui pourraient expliquer l’escalade de la violence. Les autorités ont appelé à la prudence et à la non-violence dans la communauté et ont rappelé l’importance de chercher des solutions pour résoudre les conflits pacifiquement.

Un conflit de voisinage tourne au drame

Un homme et son fils de Bren, dans la Drôme, ont eu une violente altercation avec leur voisin de 43 ans. Selon le parquet de Valence, cette altercation semble être liée à un conflit de voisinage. Après un échange d’insultes, les deux agresseurs ont attaqué leur voisin à l’aide d’une barre métallique et d’un couteau. La victime a été transportée à l’hôpital de Romans-sur-Isère et son pronostic vital a été engagé. Les deux agresseurs, qui ont invoqué la légitime défense, ont été interpellés et placés en garde à vue.

Inquiétude sur l’état de santé de la victime

La victime de l’agression a été transportée en urgence à l’hôpital de Romans-sur-Isère. Son état de santé était jugé grave et son pronostic vital était engagé. Aujourd’hui, il est stable indique le parquet de Valence.

Placés en détention provisoire pour tentative d’assassinat

Après leur interpellation et leur garde à vue, l’enquête menée par la brigade de recherche de Romans-sur-Isère a mené à l’ouverture d’une information judiciaire pour tentative d’assassinat. Les deux agresseurs ont été placés en détention provisoire. Ils ont nié avoir eu l’intention de tuer leur voisin et ont invoqué la légitime défense.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA