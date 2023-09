« Un récit bouleversant sur l’amitié interdite de deux enfants en 1944 » – la rentrée littéraire 2021.

Avec « Tu la retrouveras », Jean Hatzfeld convie le lecteur à un périple extraordinaire, plongeant dans les méandres de l’histoire mouvementée de l’Europe. De Budapest à Sarajevo, en passant par des étapes multiples, l’auteur donne vie à l’incroyable amitié entre deux fillettes qui ont vu leur existence liée par le destin. De la fournaise de la Seconde Guerre mondiale à nos jours, le fil de l’histoire est tissé avec brio dans ce récit marqué par l’aventure et le suspense. Ce voyage dans le temps est aussi une invitation à la découverte de lieux de mémoire et de témoignages émouvants, où le passé n’a pas fini de hanter les êtres et les consciences. Le zoo de Budapest, toile de fond de leur rencontre et lieu de refuge, devient un personnage à part entière, étrange et poétique. À travers les yeux de ces deux petites filles, l’auteur donne un visage aux souffrances de l’histoire et à la force de l’amitié qui peut transcender les frontières et les épreuves.

Le roman « Tu la retrouveras » de Jean Hatzfeld raconte l’histoire de deux jeunes filles, Sheindel et Izeta, qui ont tout perdu lors de la guerre à Budapest en 1944-45, et qui trouvent refuge dans le zoo de la ville. Les animaux du zoo deviennent des personnages importants du roman et sont décrits avec humour et justesse par l’auteur. Jean Hatzfeld, ancien grand reporter de guerre, est connu pour ses récits sur les conflits passés, notamment sur le génocide tutsi au Rwanda. L’écrivain nous embarque dans un coin d’Europe qu’il connait bien et signe un récit joyeux et émouvant sur les déchirements de la guerre à hauteur de gosse. C’est un des titres en course pour les prix littéraires. Le roman est édité chez Gallimard et comporte 201 pages pour un prix de 19,50 euros.

