Un nouveau sanctuaire pour la loutre, la truite et le martin-pêcheur à Pontivy

Aux alentours de Pontivy, dans le Morbihan, l’ancien étang du Valvert se voit offrir une seconde vie grâce à un processus de renaturation en cours. C’est un spectacle fascinant que de voir la nature reprendre petit à petit possession des lieux tels qu’ils étaient avant l’intervention humaine. Les éléments commencent à opérer leur magie, l’eau se purifie, les plantes prolifèrent et les animaux y retrouvent leur habitat naturel. C’est une réelle réussite pour ce projet de restauration environnementale qui vise à sauvegarder la biodiversité régionale. Il est encourageant de voir que de tels efforts pour préserver notre planète sont en cours et accomplis avec succès, permettant ainsi une coexistence plus équilibrée entre l’homme et la nature.

Opération de renaturation : l’étang du Valvert renoue avec la nature

Depuis la disparition de l’étang du Valvert sur la commune de Noyal-Pontivy, la nature a repris ses droits dans cet espace. Longtemps utilisé pour la pêche, l’étang a été asséché et la digue retenant l’eau effacée. Aujourd’hui, il fait l’objet d’une opération de renaturation sous la maîtrise d’œuvre du syndicat mixte Blavet terres et eaux.

Une biodiversité en pleine croissance

Cette opération a permis la réapparition d’une biodiversité florissante depuis le début de ce mois de juillet. La végétation propre aux zones humides a ainsi pris le pas sur les repousses de saules avec notamment des roseaux et des joncs. En termes d’insectes, particulièrement les papillons et les libellules, c’est simplement spectaculaire.

Les oiseaux se multiplient avec la présence des phragmites des joncs, des bergeronnettes et des hirondelles de rivages. Les amphibiens et les batraciens y ont également trouvé un terrain de jeu paisible. Toujours selon le premier adjoint de Noyal-Pontivy, Henri Dombrowski, des promeneurs ont récemment observé des loutres dans la zone.

Un projet d’aménagement en cours

Avec le second volet de rénovation du site du Valvert qui se concentre sur les aménagements en périphérie de la zone humide, le pourtour devrait être prêt pour le public au printemps 2024 selon Henri Dombrowski. Au programme, la réalisation d’un parking de 50 places, la rénovation du cheminement autour de la zone humide, l’installation de terrains de beach volley et de transats, une aire de jeu pour les 6-12 ans et une autre clôturée pour les 2-5 ans, un parcours aventure pour enfants dans le bois de sapins, à basse hauteur pour les enfants, une zone détente avec du mobilier en filets et un parcours sportif. Une zone de guinguette avec plancher bois de 135 m² est également prévue tout comme un emplacement pour un food truck éphémère, des tables de pique-nique et des barbecues en dur. Les aménagements sont destinés à accueillir le public et à cohabiter en harmonie avec la faune et la flore qui ont repris leurs droits.

source : actu.fr