Trouver de l’aide alimentaire à Alpes-Maritimes et Var – Restos du Coeur, Secours Populaire et plus encore.

Les signaux d’alerte sont au rouge pour les Restos du Coeur, qui s’inquiètent de leur situation. Cette précarité, malheureusement, n’est pas un cas isolé en France : de plus en plus d’étudiants, de familles et de personnes isolées tirent la sonnette d’alarme. Ces derniers cherchent désespérément un endroit où obtenir de l’aide alimentaire et les Alpes-Maritimes ne font pas exception. Voici quelques lieux où ces personnes en difficulté peuvent bénéficier d’un peu de répit.

Les Restos du Coeur en difficulté financière

Les Restos du Coeur, une association créée en 1985 pour aider les plus démunis, ont signalé leur situation financière précaire. Le président de l’association, Patrice Douret, a averti que s’ils ne parviennent pas à combler un trou de 35 millions d’euros dans leurs finances, ils pourraient fermer leurs portes d’ici trois ans. Cette situation est due à la fois à une baisse des dons et à une augmentation de la précarité en France. Les Restos du Coeur fournissent 35 % de l’aide alimentaire dans le pays.

Augmentation de la précarité dans les Alpes-Maritimes et le Var

La précarité est en hausse dans les Alpes-Maritimes et le Var, comme dans le reste de la France. Les Restos du Coeur et le Secours populaire voient de plus en plus de bénéficiaires. Entre le premier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023, le Secours populaire a constaté une augmentation de 23 % des bénéficiaires dans les Alpes-Maritimes. Les bénéficiaires de l’aide alimentaire dans la région ne disposent en moyenne que de 2,95 euros par jour pour se nourrir, se vêtir et se soigner.

Lieux où trouver de l’aide alimentaire

Pour trouver de l’aide alimentaire dans les Alpes-Maritimes et le Var, il existe des épiceries solidaires proposant des produits gratuits ou à très bas prix, et plusieurs grandes associations telles que Les Restos du Coeur, le Secours populaire et la Société de Saint-Vincent de Paul. Il y a également des initiatives locales comme Bras Ouverts à Vallauris et Grasse, Action Solidaire de Proximité à Saint-Maximin-La-Sainte-Baume, et l’Association Carçoise Alimentation et Equipements à Var. Enfin, pour les étudiants, des associations comme FACE06 proposent des épiceries solidaires et des restaurants. Ces associations offrent également de l’aide dans des domaines tels que la santé, le logement et l’aide juridique ou administrative.

