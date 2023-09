Troubles sonores : des zones de calme créées pour préserver le brame des cerfs face à l’activité humaine

Dans le but de préserver l’harmonie et la quiétude du Parc national des forêts, des espaces de sérénité ont été instaurés afin de limiter la présence humaine, qui semble perturber le magnifique brame du cerf. Toutefois, pour préserver cette symphonie naturelle, il a été décidé d’interdire la circulation automobile dans ces zones pendant la nuit. Ainsi, les voitures se retirent, laissant place à la tranquillité nocturne propice à l’écoute de ce langage mystérieux et envoûtant de la nature. Cependant, la possibilité de s’y rendre est encore offerte aux promeneurs qui, à pied, pourront pénétrer ces espaces et découvrir toute la splendeur que la forêt leur réserve. Une façon de se fondre dans ce tableau enchanteur, d’observer en silence ces majestueux cerfs, de s’imprégner de l’énergie de cet écosystème préservé où le murmure des feuilles et le chant des oiseaux se mêlent à la puissance du brame. Une invitation à la contemplation, à la découverte et au respect de cette nature préservée qui se révèle à ceux qui savent laisser le tumulte urbain derrière eux. Et ainsi, dans ces recoins de quiétude, le visiteur peut s’adonner à la communion avec la nature, s’émerveiller devant la beauté et la féerie de cet environnement préservé, tout en adoptant les gestes et les comportements nécessaires pour la préserver. Car au-delà de la simple observation, c’est aussi notre devoir de protéger et de respecter ces terres afin que leurs mystères et leurs richesses puissent continuer à émerveiller les générations futures.

Dans le Parc national des forêts, des zones de quiétude pour préserver les animaux

Dans le Parc national des forêts, un phénomène fascinant se produit chaque automne : le brame du cerf. Cet événement attire de nombreux curieux. Cependant, la présence humaine perturbe les animaux. Afin de réguler le trafic et de préserver la tranquillité des cerfs, les maires ont décidé de définir des zones de quiétude, où les voitures sont interdites de circulation entre 18h et 8h. Ces mesures ont déjà permis une augmentation du nombre de brames des cerfs.

Jusqu’à 1 500 euros d’amende pour les contrevenants

Les agents de l’Office national des forêts patrouillent dans la région et les personnes qui enfreignent les règles risquent une amende pouvant s’élever jusqu’à 1 500 euros ainsi que la saisie de leur véhicule. Cette mesure est bien accueillie par les chasseurs de la région. Désormais, seuls les promeneurs sont autorisés à circuler dans la zone la nuit. Des sorties encadrées sont organisées pour permettre aux visiteurs de profiter de la beauté de la forêt tout en préservant la tranquillité des animaux.

Les cerfs retrouvent leur habitat naturel

Grâce aux mesures prises pour limiter la présence humaine dans certaines zones de la forêt, les cerfs ont pu retrouver leur milieu naturel. Longtemps perturbés par l’activité humaine, ils bénéficient désormais de plaines où ils peuvent évoluer en toute tranquillité. Cette initiative permet de concilier la préservation de la faune et la visite des curieux, tout en assurant le respect et la protection des animaux.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA