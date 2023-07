Travaux sur les rues de Brest à partir du 11 juillet.

Du 11 au 13 juillet 2023, des chantiers de voirie seront mis en place à Brest. Ainsi, plusieurs rues de la ville seront impactées par ces travaux. Dès lors, il convient de se tenir informé afin d’anticiper les éventuelles perturbations que cela pourrait causer. Les autorités compétentes ont pris les mesures nécessaires pour minimiser les désagréments pour les habitants et les usagers de la route. Ainsi, un plan de circulation alternatif a été étudié en amont pour limiter les embouteillages et fluidifier le trafic. Bien que ces travaux puissent occasionner quelques désagréments, ils contribueront à améliorer le réseau routier de la ville et offriront un meilleur cadre de vie à ses habitants. Par conséquent, il est important de se tenir régulièrement informé de l’avancée des travaux et d’adopter les comportements adéquats pour garantir la sécurité de tous.

Les travaux en cours à Brest : les zones concernées du 11 au 13 juillet 2023

La ville de Brest continue de s’adapter aux besoins des habitants en réalisant des aménagements de voirie et en renouvelant les réseaux d’eau et d’assainissement. Cependant, cela implique des perturbations dans la circulation routière. Découvrons ensemble les zones concernées du 11 au 13 juillet 2023.

Rue Saint-Pol-Roux

Les travaux d’aménagement de voirie ont débuté le 2 mai et continueront jusqu’au 11 juillet 2023. La circulation sera interdite entre le boulevard Montaigne et la rue Paul-Masson.

Rues de Gascogne et Tarente

Le renouvellement des réseaux d’eau et d’assainissement entre les rues de Gascogne et Tarente a débuté le 12 juin et se poursuivra jusqu’au 10 juillet 2023. La circulation sera interdite dans le sens Gascogne vers Tarente.

Rue Joseph-Le-Borgne

Le renouvellement du réseau d’alimentation en eau potable (AEP) suivi d’un aménagement de voirie a débuté le 15 mai et se poursuivra jusqu’au 18 juillet 2023. La circulation sera interdite entre les rues Auguste-Kervern et Marcel-Sembat.

Avenue Clemenceau – Rues du Château et Yves-Collet

Les travaux de renouvellement des réseaux gaz-tramway ont débuté le 12 juin et se termineront le 17 juillet 2023. La circulation sera sur une file par sens avenue Clemenceau. La rue Yves-Collet sera interdite entre la rue Farigoul et l’avenue Clemenceau, et la rue du Château sera interdite entre la rue Colbert et l’avenue Clemenceau.

Rue de Kerleo

Les travaux d’aménagement de voirie débutés le 26 juin se poursuivront jusqu’au 6 août 2023. La route sera barrée entre la rue de Lanninguer et le giratoire de Kraos-ar-Menguen.

Route des 4-Pompes

Le renouvellement des réseaux d’eau potable et d’assainissement a débuté le 28 juin et prendra fin le 28 septembre 2023. La route sera barrée entre la rue de Pouleder et la rue du Cruguel.

Avenue Clemenceau / Rond-point Henri-Rol-Tanguy

Le renouvellement des réseaux d’eau et d’assainissement a débuté le 7 juillet et se terminera le 21 juillet 2023. La circulation sera perturbée sur le rond-point Rol-Tanguy et se fera sur une file par sens. L’accès à la gare SNCF sera modifié.

Avenue Le-Gorgeu

Les travaux de renouvellement des réseaux Telecom, dans le cadre du futur tram, ont débuté le 26 juin et prendront fin le 16 juillet 2023. La circulation se fera sur une file par sens entre le rond-point de Constanta et le rond-point de Dun-Laoghaire.

Boulevard de l’Europe-Rue Robespierre

Les travaux de renouvellement de réseaux électriques ont débuté le 4 juillet et continueront jusqu’au 15 août 2023. La circulation se fera sur une file par sens boulevard de l’Europe, sur une longueur de 150 mètres au niveau du carrefour avec la rue Robespierre. La circulation sera perturbée rue Robespierre au débouché sur le boulevard de l’Europe.

En conclusion, malgré les désagréments causés par ces travaux, ils sont nécessaires pour améliorer les infrastructures et la qualité de vie des Brestois à long terme. La patience et la compréhension sont donc de mise pour éviter tout incident inutile sur les routes.