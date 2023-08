Travaillez en Creuse avec Anny Duperey à la maternité de Guéret ! 💼🌳 Creuse Maternité Emploi AnnyDuperey Santé

En ce début de semaine du mois d’août, la maternité de l’hôpital de Guéret a mis en ligne une vidéo des plus attrayantes pour séduire les futurs professionnels de la santé, spécialisés en pédiatrie et gynécologie. À travers cette présentation, les sentiments de bien-être, de bienveillance et de dynamisme sont au coeur de l’esprit de cette équipe de soignants, qui accompagne chaque année plus de 500 femmes dans leur grossesse. En plus de leur dévouement, leur efficience et leur expertise, l’actrice Anny Duperey s’est jointe à cette initiative dans le but de mettre en lumière les multiples avantages qu’offre la Creuse, terre natale de cette grande artiste. Dans cette région française, la qualité de vie, la richesse du patrimoine naturel et culturel, ainsi que la convivialité de ses habitants, sont autant de facteurs qui sauront attirer les plus grandes pointures du milieu médical.

La maternité de Guéret cherche à recruter

L’équipe de la maternité de l’hôpital de Guéret a publié une vidéo pour attirer de nouveaux pédiatres, gynécologues obstétriciens et sages-femmes. Cette équipe de soignants bienveillants et dynamiques accompagne plus de 800 hospitalisations par an, et se décrit comme une « éco-maternité ». La particularité de la maternité est d’accueillir les nouveaux-nés à partir de 34 semaines d’aménorrhée, soit un mois avant la date du terme de grossesse.

« La vie en Creuse est particulièrement agréable. »

L’actrice Anny Duperey, propriétaire d’une ferme depuis 1991 à Châtelus-Malvaleix dans la Creuse, soutient cette initiative. Elle est intervenue dans la vidéo pour encourager les professionnels de santé à rejoindre l’équipe de la maternité de Guéret. Dans une interview, elle a souligné son amour pour la région : « La vie en Creuse est particulièrement agréable, avec la nature préservée. »

Le secteur médical sous tension

Cette initiative de la maternité de Guéret s’inscrit dans le contexte plus large d’une pénurie de médecins dans le secteur médical. Le centre hospitalier de Saint-Junien en Haute-Vienne a été contraint de fermer les urgences à plusieurs reprises cet été faute de personnel, illustrant ainsi cette tension dans le milieu médical.

source originale : La Pause Info.fr

mode d’écriture : automatique par IA