Travailler efficacement avec plusieurs générations de collègues ?

Il est impératif que chaque nouvelle génération se fasse une idée sur la manière dont fonctionnaient les précédentes et comprendre comment les futures fonctionneront pour éviter les éventuels malentendus qui pourraient en découler. Il est indéniable que les codes et les normes évoluent au fil du temps et créent des différences significatives entre différentes périodes. Cependant, il est de notre devoir de déchiffrer ces normes pour les générations qui nous suivent et leur faciliter leur transition vers une nouvelle ère. Il faut également tenir compte du fait que chaque génération se forge des habitudes qui sont souvent calquées sur celles de ses prédécesseurs, il est donc essentiel de faire un travail en profondeur pour saisir ces nuances subtiles. C’est une tâche qui incombe à nous, les vieux de la vieille, de transmettre cela de manière efficace et impartiale. Ce n’est pas seulement une mission sociale, mais c’est un engagement culturel qui permet de maintenir intacte notre identité collective.

Les particularités de la génération Z

La génération Z, née depuis 2000, impose de nouvelles façons de se comporter qui obligent les générations antérieures à s’adapter. Les adolescents et les jeunes adultes ont des codes différents qui doivent être compris pour éviter les malentendus. Ils sont surinformés, hyper-connectés, recherchent des plaisirs immédiats et peinent à se projeter dans un avenir incertain à cause des évènements qui les entourent. Il est donc crucial pour les parents, enseignants et soignants d’être adaptés pour créer un climat favorable à l’écoute et parler vrai.

Baby-boomers, génération X, Y et Z : Quels sont les codes de chaque génération ?

Dans le monde du travail, la cohabitation des quatre générations existantes nécessite la compréhension de chaque génération pour éviter les malentendus. Les codes de la génération des baby-boomers étaient stricts et axés sur des valeurs comme la discipline et le devoir. Ils ont grandi dans une société solide avec une tendance plutôt positive pour l’avenir, alors que la génération X a dû faire face à des moments difficiles, comme le choc pétrolier, qui ont rendu leur vie professionnelle plus difficile. Leur code était de « garder ce qu’ils avaient ». La génération Y, quant à elle, privilégie un équilibre entre vie privée et vie professionnelle tandis que les Z souhaitent plus de partage, de solidarité et de paix.

Le Dr Olivier Revol, pédopsychiatre : Sensibiliser à la compréhension des nouveaux codes des enfants et des adolescents

Le Dr Olivier Revol, pédopsychiatre, milite pour aider les parents et professionnels à comprendre les nouveaux codes des enfants et des adolescents. Il est particulièrement engagé pour que chaque enfant, indépendamment de ses compétences, découvre le plaisir d’apprendre à l’école. Le Dr Revol dirige un service de neuro-psychiatrie de l’enfant au CHU de Lyon et a écrit plusieurs livres sur l’échec scolaire, les adolescents et la précocité intellectuelle.

