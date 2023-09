Les transstockeurs : ces innovations logistiques pour optimiser les entrepôts

Dans le monde de la logistique, l’automatisation et l’optimisation des entrepôts s’avèrent primordiales pour améliorer la productivité et répondre aux besoins croissants du marché. Parmi les solutions innovantes permettant d’accroître efficacement l’espace de stockage et les processus logistiques, on trouve les transstockeurs. Découvrons ensemble cette nouvelle technologie et ses avantages pour les entreprises.

Qu’est-ce qu’un transstockeur ?

Grande clé du stockage en hauteur, un transstockeur est un équipement mécanique automatisé, conçu pour manipuler et transporter des marchandises dans un entrepôt. Ils s’utilisent principalement dans des installations disposant de systèmes de rayonnages industriels à allées étroites où ils peuvent se déplacer rapidement et manipuler de gros volumes de marchandises, généralement organisées sur des palettes. Ses principales caractéristiques sont :

Vitesse : ce type d'équipement peut se déplacer à grande vitesse, ce qui réduit considérablement les temps de manutention et augmente l'efficacité et, par conséquent, la productivité.

Quelles en sont les différentes fonctions ?

Les transstockeurs sont aujourd’hui couramment utilisés dans les entrepôts automatisés pour assurer différentes tâches telles que :

Entrée, localisation et sortie des marchandises dans les entrepôts à palettes automatisés : Les transstockeurs assurent la gestion complète des flux de marchandises depuis leur réception jusqu'à leur expédition.

Transstockeurs automatisés ou manuels ?

Transstockeurs automatiques

Dans ce cas, le transstockeur est intégré au sein d’un système global d’automatisation de l’entrepôt, fonctionnant sans intervention humaine. Il se déplace le long d’un rail installé à même le sol et permet une optimisation maximale des processus logistiques. L’accès à la zone de manutention des marchandises est généralement restreint afin d’éviter tout risque d’accident.

Transstockeurs à commande manuelle

Certains modèles de transstockeurs peuvent être pilotés en mode manuel par un opérateur. Ceux-là disposent d’une cabine similaire à celle des chariots élévateurs et permettent de se déplacer dans les allées jusqu’à la zone de stockage des marchandises, où elles peuvent être soulevées et transportées. Toutefois, ces modèles sont moins répandus que les transstockeurs entièrement automatisés.

Quels avantages apportent les transstockeurs pour les entreprises ?

L’utilisation de transstockeurs dans les entrepôts offre de nombreux avantages pour les entreprises :

Optimisation de l'espace : Grâce à leur capacité à travailler dans des allées étroites et à stocker les marchandises en hauteur, ces équipements permettent de maximiser l'utilisation de l'espace disponible dans l'entrepôt.

Diminution des coûts : l'optimisation des processus logistiques et la réduction de la main-d'œuvre nécessitent un investissement initial, mais offrent un retour sur investissement rapide et des économies substantielles à long terme.

Les transstockeurs se présentent depuis quelques années comme une innovation logistique majeure permettant de répondre aux défis actuels et futurs du secteur, en optimisant l’espace de stockage et les processus logistiques. Leur flexibilité et leur capacité d’adaptation en font un choix polyvalent pour différents types d’entreprises et d’applications industrielles.