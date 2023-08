Trafic normal sur la Côte d’Azur malgré éboulement en Savoie, plus de liaisons ferroviaires France-Italie.

Aujourd’hui, le 28 août, les transports ferroviaires entre la France et l’Italie ont été gravement perturbés suite à un glissement de terrain majeur dans la région de Savoie. Des roches ont dégringolé de la montagne, entraînant les réseaux ferroviaires locaux dans leur chute, ce qui a fait craindre que la situation ne soit désastreuse. Cependant, même si cela a causé un certain nombre de retards et d’annulations, les autorités ont immédiatement mobilisé des équipes pour effectuer les travaux de réparation nécessaires et permettre un retour à la normale dans les meilleurs délais. Dans les Alpes-Maritimes, en revanche, tout est calme et sans incident majeur, malgré les inquiétudes initiales.

Interruption du trafic ferroviaire et routier en Savoie après un éboulement

L’éboulement de 700 m3 de roches survenu le 27 août dernier en Savoie a interrompu le trafic ferroviaire et routier entre la France et l’Italie. Cependant, le trafic n’est touché que dans cette région et les villes des Alpes-Maritimes ont des liaisons normales avec l’Italie.

Le trafic ferroviaire est fermé sur une ligne particulière

La circulation ferroviaire sur la ligne Chambéry-Turin et les TER dans la vallée de la Maurienne ont été interrompues jusqu’à nouvel ordre à cause de l’éboulement. Le ministre des Transports, Clément Beaune, a prévenu que cela prendra plusieurs jours avant que la circulation reprenne normalement. Toutefois, les liaisons ferroviaires entre l’Italie et les autres régions de la France ne sont pas impactées.

Les routes sont également fermées

La route RD 1006 ainsi que l’autoroute A43 ont été fermées au niveau de l’éboulement, tandis que le tunnel routier du Fréjus n’accepte plus la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes dans les deux sens. Pour l’instant, la durée de la fermeture est indéterminée.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA