Tournoi de beach rugby à Brest : un événement sportif estival incontournable | Côté Brest

Le samedi 1er juillet, le Brest université club rugby (Buc) met à l’honneur son tournoi de beach rugby pour la sixième année consécutive, sur la somptueuse plage du Moulin-Blanc. Cette journée s’annonce pleine de surprises et de moments forts, pour tous les passionnés de rugby et de sports en général. Le Buc rugby a tout mis en place pour offrir aux joueurs et spectateurs un événement inoubliable, alliant compétition et convivialité. C’est donc l’occasion idéale de se retrouver en famille ou entre amis, de partager des émotions sportives et de découvrir de nouveaux talents. Le tournoi de beach rugby du Buc rugby est devenu un véritable rendez-vous incontournable pour tous les amoureux des sports de plage et du rugby. Venez nombreux et profitez de cette journée exceptionnelle, sous le soleil de Brest !

Le Brest Université Club Rugby organise son tournoi de beach rugby

Le samedi 1er juillet 2023, le Brest université club (BUC) rugby organise la sixième édition de son célébrissime tournoi de beach rugby sur la plage du Moulin-Blanc à Brest, à côté de l’aire de jeu. Tout le monde est convié à participer de 10 h à 18 h pour assister aux matchs et s’amuser dans une ambiance conviviale et ludique.

Un tournoi pour tous les âges

Le président du BUC rugby, Maxime Aubert, souligne que « ce tournoi se veut intergénérationnel », permettant à tous les amateurs de rugby, jeunes ou moins jeunes, de participer. L’année dernière, 16 équipes ont participé, rassemblant près de 300 passionnés. Le beach rugby, moins violent que le rugby classique, privilégie le jeu de passe et le touché sans contact, ce qui le rend accessible à tout le monde.

La promotion et la découverte du rugby

L’objectif du tournoi est de démocratiser l’univers du rugby et de le rendre accessible au grand public. Ce moment festif permettra d’augmenter la visibilité du sport ainsi que celle du club. Avec la coupe du monde de rugby prévue en France à partir de septembre, cet événement sera le lieu de rassemblement idéal pour tous les amateurs de rugby. En plus des matchs, des jeux gonflables seront installés pour s’amuser et découvrir le rugby sous toutes ses formes. Une offre de restauration et de boissons sera également proposée pour les visiteurs. L’événement est gratuit et les inscriptions sont disponibles sur le site internet du club www.brestrugby.fr/.