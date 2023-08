Tourisme en baisse à Lyon : Espoir pour l’effet Coupe du monde rugby

La saison touristique de la France aura été des plus bénéfiques pour le pays. Les regards se tournent directement sur la ministre chargée du tourisme, qui affiche un bilan plutôt reluisant en cette fin du mois d’août. La grande majorité des Français ont choisi de partir cette saison, plus d’un tiers d’entre eux pour être précis. Au moins 88 % d’entre eux ont décidé de rester en France pour profiter de toutes les merveilles du pays. Si la région Auvergne-Rhône-Alpes enregistre une hausse importante de touristes, le grand Sud et la Bretagne restent en tête du peloton. Cependant, certains professionnels du secteur demeurent prudents face à cet engouement massif.

Bilan touristique plutôt positif en France pendant l’été 2023

La ministre chargée du tourisme, Olivia Grégoire, a dressé un bilan positif de la saison touristique en France cet été. Plus d’un tiers des Français ont pris des vacances, dont 88% ont opté pour des destinations en France. La région Auvergne-Rhône-Alpes a connu une hausse de fréquentation de près de 2% en moyenne. Néanmoins, selon Thierry Fontaine, président de l’UMIH du Rhône, la saison a connu une baisse de nuitées de -5 à -10% par rapport à l’année précédente sur le département, principalement en raison de la baisse du pouvoir d’achat des consommateurs et des répercussions des émeutes en début d’été.

Des disparités régionales

Bien que le secteur touristique en Auvergne-Rhône-Alpes ait enregistré une hausse de fréquentation, les chiffres divergent d’un département à l’autre. Les Savoie ont connu une hausse de leur fréquentation, tout comme la Loire (+5 %), alors que le Rhône a subi une baisse de fréquentation, par exemple -5% sur la métropole de Lyon.

Évolutions dans les habitudes de voyage

Les habitudes de voyage en France évoluent. Les Français privilégient de plus en plus la location via des plateformes en ligne et les visites chez des amis et des membres de la famille, délaissant ainsi les logements traditionnels. Les vacances sont également morcelées, les Français partent moins longtemps, mais plus souvent. Thierry Fontaine a remarqué une chute des week-ends, mais une augmentation des visiteurs en semaine.

Les effets du climat

Le temps a également eu un effet sur la saison touristique en France en 2023. Les périodes de forte chaleur ont incité les visiteurs à chercher des endroits ombragés. Même si il y a eu une baisse de fréquentation au début de l’été, les sites touristiques ont enregistré une hausse des visites sur le mois d’août. Par exemple, la grotte Chauvet 2 en Ardèche a connu un record de fréquentation lors d’une journée de forte chaleur avec 4 300 visiteurs.

En conclusion, malgré des disparités régionales et certaines difficultés économiques, la saison touristique en France a été plutôt positive en 2023. Les Français ont des habitudes de voyage en évolution, cherchant des possibilités de location plus flexibles et des vacances plus fragmentées. Les sites touristiques continuent d’attirer les visiteurs pendant la saison touristique d’été qui s’étend désormais de mai à octobre.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA