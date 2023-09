Top 10 : Nice désignée ville de tous les plaisirs glacés

Une enquête réalisée par Holidu, une plate-forme de réservation en ligne, révèle que Nice fait partie des villes les mieux réputées pour déguster de savoureuses glaces. Grâce à ses glaciers réputés pour leur qualité et leur inventivité, la ville du sud de la France s’est hissée à la quatrième place du classement. L’étude a pris en compte plusieurs critères tels que la variété des saveurs proposées, la qualité des ingrédients utilisés, la créativité des préparations ainsi que le service et l’ambiance des lieux où se trouvent les glaciers. Nice doit notamment sa place dans le top 5 de ce classement à des établissements emblématiques tels que Fenocchio, situé dans la vieille ville, qui propose une multitude de parfums originaux et atypiques comme l’orange sanguine et la lavande. Mais la ville abrite également d’autres enseignes de renom telles que Azzurro, Glacier du Roi, ou encore Gelateria Azzuro, qui offrent des glaces artisanales réalisées avec des produits frais régionaux. Ainsi, Nice se positionne comme l’une des villes incontournables pour tous les amateurs de glaces en quête de nouvelles saveurs et de découvertes culinaires.

Nice dans le top 10 des villes pour déguster les meilleures glaces

Le site Holidu, spécialisé dans la réservation de maisons de vacances, a mené une étude basée sur les données de Google Maps pour déterminer les villes proposant les meilleures glaces en France. Sur le podium, on retrouve Bordeaux, Rennes et Montpellier. Nice décroche la quatrième place et se démarque par son offre plus diversifiée.

Ratio élevé de glaciers pour les niçois

Selon l’étude de Holidu, les niçois bénéficient d’un ratio de 1,79 glaciers pour 10 000 habitants. Bien que ce ratio reste inférieur à celui de Bordeaux (3,88 glaciers pour 10 000 habitants), Nice obtient la meilleure note parmi toutes les villes représentées dans le classement, avec une moyenne de 4,43/5 sur les avis postés sur Google Maps. Toulouse, qui obtient également cette note, se positionne à la septième place en raison d’un ratio moins élevé.

Classement final

Outre Nice, Bordeaux, Rennes et Montpellier, le classement établi par Holidu inclut Marseille, Lille et Paris, qui ferment le top 10. Nice confirme ainsi sa réputation de meilleur havre de fraîcheur pour les amateurs de gelaterias en France.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA