Tomate de Marmande : label rouge obtenu, guide pour les consommateurs, Lot-et-Garonne

La tomate Marmandaise, cultivée dans la région du Lot-et-Garonne, a récemment acquis la certification label rouge. Les agriculteurs concernés souhaitent que cette distinction aide et oriente les acheteurs dans leurs choix.

À Marmande (Lot-et-Garonne), la tomate est l’attraction principale sur les marchés. Elle représente à elle seule la production maraîchère de la région. Désormais, elle arbore fièrement un label rouge. D’ici fin juin, on pourra voir de petites étiquettes blanches et rouges, qui indiquent ce label, sur les cageots. « Pour le consommateur, c’est une garantie qu’il achète local. Et pour nous, ça va engendrer un peu de ventes », affirme Francine Landeau, une commerçante sur le marché de Marmande.

« La garantie d’une tomate qui a du goût »

« C’est le premier signe officiel de la qualité et de l’origine sur la tomate en France. C’est une grande fierté ici. C’est un label qui est né dans le Lot-et-Garonne et qui a mis six ans à être obtenu. Pour le consommateur, c’est la garantie d’une tomate qui a du goût », explique Sophie Thill, responsable marketing chez Paysans de Rougeline. La tomate rejoint ainsi le cercle très restreint des 20 fruits et légumes portant le label rouge. Ce dernier est un gage de qualité pour le consommateur, mais qui peut parfois se traduire par des prix plus élevés.