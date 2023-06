« Thomas Jolly réinvente Roméo et Juliette: Opéra-Bastille plongé dans une ambiance sombre »

Les spectateurs ont exprimé leur enthousiasme face au chef-d’œuvre de Charles Gounod, sublimé par une mise en scène brillante de Thomas Jolly et par un duo d’une authenticité remarquable, composé de Benjamin Bernheim et Elsa Dreisig.

L’ouverture de l’opéra est marquée par une scène d’épidémie, rappelant ainsi l’essence même du Shakespeare. Progressivement, le décor unique apparaît : l’escalier mythique du Palais Garnier. Le ton est donné avec un spectacle respectueux du texte d’origine et original. Grâce à une direction d’orchestre subtile et non démonstrative de Carlo Rizzi, le chef-d’œuvre de Charles Gounod a été vivement salué par un public passionné tout au long des cinq actes jusqu’à l’applaudissement final. Cette réussite repose sur la mise en scène sombre et lumineuse de Thomas Jolly, le couple exceptionnel de Roméo et Juliette, Benjamin Bernheim et Elsa Dreisig, et un orchestre inspiré.

Les amoureux d’Angers

La peste et le Covid ont-ils inspiré Thomas Jolly à revisiter les amants de Vérone ? « En mars 2020, le confinement débutait. Je venais de prendre mes fonctions à la direction du Quai, centre dramatique national d’Angers. J’étais donc le directeur d’un théâtre fermé », avoue-t-il. Comment le metteur en scène le plus en vue du moment occupe-t-il son temps ? Il persuade son compagnon de jouer Juliette et met en place un spectacle chaque soir. Sur le balcon de leur appartement à Angers. « À 21 heures, mes voisins sont à leurs fenêtres, la musique de Gounod résonne dans ma rue silencieuse, j’entre sur mon balcon, je commence le monologue de Roméo de l’acte II, scène 2. Puis, à l’étage, la lumière s’allume, la fenêtre s’ouvre et Juliette apparaît… Nous jouons la scène entière », se souvient-il. Quelques semaines plus tard, le directeur de l’Opéra Bastille, Alexandre Neef, le contacte pour lui proposer la mise en scène de Roméo et Juliette.

Lors de la première du 17 juin, Benjamin Bernheim et Elsa Dreisig ont frôlé la perfection. Ils étaient inatteignables, aériens, empreints de grâce et de talent. Ils n’incarnaient pas seulement Roméo et Juliette, ils étaient ces personnages. Le ténor donnait sans retenue, avec une générosité absolue. Sa palette d’émotions est tout simplement impressionnante. Roméo prend vie et meurt avec sa voix. Il prend corps et âme. La soprano et le ténor transportent littéralement le public au cœur des tragédies shakespeariennes. Il convient également de souligner les performances exceptionnelles de Jean Teitgen et Laurent Naouri, respectivement Frère Laurent et Capulet, ainsi que le travail formidable de la costumière Sylvie Dequest.

Mourir d’aimer

Thomas Jolly a décidé de rester fidèle aux amours adolescentes, à Roméo et Juliette. « La tentation est grande de proposer une nouvelle lecture, mais plutôt qu’une nouvelle lecture, j’ai choisi de simplement lire », analyse celui qui est en charge des cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques. Roméo et Juliette, un opéra sombre et lumineux. Coup de cœur.

Fiche

Titre : Roméo et Juliette, opéra en 5 actes, d’après William Shakespeare

Dates : Jusqu’au 15 juillet à l’Opéra Bastille

Musique : Charles Gounod

Livret : Jules Barbier et Michel Carré

Direction musicale : Carlo Rizzi

Chef des chœurs : Ching-Lien Wu

Mise en scène : Thomas Jolly

Distribution : Elsa Dreisig (en alternance avec Pretty Yende), Benjamin Bernheim (Francesco Demuro), Laurent Naouri

Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de Paris

Le spectacle sera diffusé en direct le 26 juin 2023 à 19h30 sur France.tv/Culturebox et également, avec le concours de FRA cinéma, dans les cinémas UGC, dans le cadre de leur saison « Viva l’Opéra ! » dans les cinémas CGR et des cinémas indépendants en France et en Europe, et ultérieurement dans le monde entier.