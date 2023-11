Thibaut Vauchel-Camus et Quentin Vlamynck triomphent à la Transat Jacques Vabre en catégorie Ocean Fifty!

Le vendredi, quatre jours après l’atteinte de la destination par le premier Ultim, Solidaires en peloton, le multicoque, a, à son époque, réussi à traverser la ligne d’arrivée à Fort-de-France, situé en Martinique.

Triomphe pour le multicoque « Solidaires en peloton » sur la Transat Jacques Vabre

Le voilier « Solidaires en Peloton », piloté en partie par le guadeloupéen Thibaut Vauchel-Camus, a été chaleureusement célébré le 17 novembre à Fort-de-France, suite à leur victoire dans la Transat Jacques Vabre, dans la catégorie Ocean Fifty (multicoques de 15 mètres). Après une aventure maritime de 11 jours, 11 heures, 22 minutes et 27 secondes, Vauchel-Camus et son partenaire, Quentin Vlamynck, ont franchi la ligne d’arrivée sous une averse, accueillis par trois coups de canon et un feu d’artifice réservé aux vainqueurs.

Consécration attendue pour Thibaut Vauchel-Camus

C’est sous une pluie battante que des dizaines de personnes se sont rassemblées sur le ponton d’honneur pour accueillir les deux marins, scandant sporadiquement des « Vive la Guadeloupe », département voisin de la Martinique. Pour ces deux navigateurs, c’est leur première victoire majeure dans une course transatlantique. « C’est quelque chose que je recherche depuis plusieurs années, » a partagé Vauchel-Camus lors d’une conférence de presse. Quant à la deuxième place, Fabrice Cahierc et Aymeric Chappellier sur le voilier Réalités semblent bien placés, suivis de près par Viabilis Océans, barré par Pierre Quiroga et Ronan Treussart.

Thomas Ruyant et Morgan Lagraviere en tête chez les Imoca

« Solidaires en Peloton » a franchi la ligne d’arrivée quatre jours après la victoire de « Maxi Banque Populaire XI », piloté par Sébastien Josse et Armel Le Cléac’h, dans la catégorie Ultim. Toutes les catégories, y compris les Ocean fifty, les Imoca et les Class40 ont commencé la course plus d’une semaine après les Ultim, à cause des tempêtes Ciaran et Domingos qui ont affecté la façade atlantique au début du mois de novembre. Actuellement, Thomas Ruyant et Morgan Lagraviere sur le voilier For People mènent la course parmi les Imoca, suivis à distance raisonnable par Yoann Richomme et Yann Elies sur Paprec Arkéa, et Sam Goodchild et Antoine Koch sur For the Planet.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA