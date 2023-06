« The Crown » saison ultime : Hommage à la reine Elisabeth II avec 4 comédiennes-chocs !

Dans la sixième saison de « The Crown », la célèbre série retraçant l’histoire de la famille royale britannique et diffusée sur Netflix, toutes les comédiennes ayant interprété le rôle de la reine Élisabeth II devraient être présentes à l’écran.

Claire Foy et Olivia Colman reviennent pour la sixième et dernière saison de la célèbre série britannique The Crown, pour rendre hommage à la reine Elizabeth II, décédée le 8 septembre 2022 à l’âge de 96 ans, selon le tabloïd britannique The Sun, cité par la revue américaine Deadline.

Le producteur de la série a décidé de rappeler les actrices qui ont interprété la reine britannique dans les saisons précédentes : Claire Foy, qui est apparue dans les deux premières saisons en 2016 et 2017, et Olivia Colman, qui a pris la relève dans les saisons 3 et 4 en 2019 et 2020. Elles rejoindront l’actrice Imelda Staunton, qui incarne Elizabeth II depuis la saison 5, et Viola Prettejohn, qui jouera la jeune Elizabeth « alors qu’elle était encore princesse, durant la Seconde Guerre mondiale, avant son couronnement en 1953 », selon Deadline.

Elizabeth II sous différents angles

The Sun souligne que « les critiques estiment que toutes les actrices ont habilement rendu le sens du devoir, l’assurance et l’habileté diplomatique de la monarque en tant que chef d’État ». Claire Foy, Olivia Colman et Imelda Staunton, qui ont toutes été récompensées pour leur performance en tant qu’Elizabeth II, seront donc réunies pour la dernière saison de The Crown.

Claire Foy a remporté le Golden Globe et le SAG Award de la meilleure actrice dans une série dramatique en 2017 pour la première saison de The Crown. Pour la saison suivante, elle a été récompensée en 2018 par un autre SAG Award et un Emmy, toujours dans la même catégorie. De son côté, Olivia Colman a décroché un Golden Globe en 2020 (saison 3) et un Emmy en 2021 (saison 4). Enfin, Imelda Staunton a remporté le Golden Globe 2023 de la meilleure actrice dans une série dramatique pour son rôle dans la saison 5. Les fans de longue date de The Crown devraient être ravis de revoir tous les visages de la reine pour le grand final de la série, qui promet d’autres surprises.