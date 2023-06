The Banksy Modest Collection: 300 œuvres de street art réunies à l’exposition solidaire de Brest

La présentation gratuite intitulée « Banksy Modest Collection » célèbre l’artiste de rue de renommée internationale, qui en 2020 a redécoré un bateau breton afin de venir en aide aux migrants en détresse.

La fillette au ballon, le jeteur de fleurs, des policiers s’embrassant ou les billets de banque à l’image de Lady Diana, sont autant d’œuvres mondialement célèbres signées Banksy. L’artiste, dont la véritable identité demeure inconnue à ce jour, continue de transmettre des messages engagés mêlant politique, humour et poésie.

Le mystère entoure cet artiste de rue singulier qui ravit les collectionneurs, tels que François Berardino, surnommé Béru. Ce passionné a rassemblé depuis 2007 des sérigraphies, des photos et des objets signés Banksy. « Il nous offre des images et selon les images, plusieurs interprétations sont possibles, indépendamment de notre culture, notre âge et nos convictions, puis finalement il y a un élément qui fonctionne pour tous et qui nous renvoie à nos propres contradictions sur de nombreux sujets tels que le consumérisme, la situation des enfants, la guerre, l’amour, » explique-t-il. L’exposition présentée à Brest est gratuite et solidaire. Les dons collectés seront reversés à différentes associations.

L’initiative solidaire de Banksy en Bretagne

La Bretagne n’est pas inconnue à Banksy. En 2020, le graffeur a repeint un ancien bateau des douanes, le « Louise Michel », en hommage à l’anarchiste française du XIXe siècle. Mis en service par le graffeur, ce navire coloré et décoré d’un graffiti représentant une fille vêtue d’un gilet de sauvetage tenant une bouée en forme de cœur, a porté secours à des centaines de migrants en Méditerranée. Un projet solidaire élaboré dans le plus grand secret. « Le bateau a été acheté et peint à Saint-Malo, puis transformé à Camaret (…) avant de prendre la route vers la Méditerranée pour mener des opérations de sauvetage en mer », précise Ariane Masson, membre de l’équipage. L’artiste anonyme le plus célèbre au monde avait déjà exprimé son soutien aux réfugiés avec une série de peintures à l’huile réalisée en 2017. Un triptyque intitulé « Mediterranean sea view » qui vaut aujourd’hui une fortune.