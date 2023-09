Terrible incendie à Paris : une chapelle émerge des cendres !

C’est sur l’emplacement du tragique incendie du Bazar de la Charité, qui a causé la mort de 121 personnes, que la Chapelle Notre-Dame-de-Consolation a été construite, à Paris. Il ne s’agit pas seulement d’un lieu de culte, mais aussi d’un mémorial en hommage aux victimes de cette catastrophe. En entrant dans cette chapelle, on ressent un mélange d’émotions : la tristesse face à cette histoire sombre, mais aussi un sentiment de contemplation et de paix. Le bâtiment en lui-même présente une architecture moderne, alliant le verre, l’acier et le béton, tout en respectant la sobriété de cet hommage. Des expositions temporaires y sont régulièrement organisées, mettant en valeur l’histoire de la chapelle et celle du Bazar de la Charité. Ce lieu est donc à la fois un symbole de la tragédie passée, mais aussi un lieu de vie, de culture et de réflexion.

La Chapelle Notre-Dame-de-Consolation, souvenir de la tragédie du Bazar de la Charité

La rue Jean Goujon, dans le quartier des Champs-Elysées à Paris abrite aujourd’hui la chapelle Notre-Dame-de-Consolation. Ce bâtiment a été érigé à l’emplacement du Bazar de la Charité, où se produisit une terrible catastrophe en 1897 lors d’une vente de bienfaisance, avec 121 morts, principalement des femmes. La première pierre de la chapelle a été posée le 4 mai 1898 et elle a été inaugurée deux ans plus tard.

Un hommage aux victimes

La chapelle Notre-Dame-de-Consolation commémore le drame du Bazar de la Charité à travers plusieurs monuments et objets exposés. Des urnes cénotaphes encadrent la nef et le chœur. On peut également trouver deux vitraux de Henri Carot représentant la Vierge de pitié et l’Assomption de Marie. La chapelle se connecte également avec le Chemin de croix à travers deux passages comportant les listes des victimes.

Les objets récupérés dans les décombres après l’incendie peuvent être retrouvés dans des vitrines tandis que sous chaque station du Chemin de croix figurent des monuments souvenirs offerts par les familles des victimes. L’entretien de la chapelle est assuré par l’association des descendants des victimes.

La chapelle confiée à la Fraternité Saint Pie X

L’Association Mémorial Bazar de la Charité, propriétaire de la chapelle Notre-Dame-de-Consolation, la met à la disposition de la Fraternité Saint Pie X, une organisation non reconnue par l’église catholique.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA