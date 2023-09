Terence Hill : une légende du cinéma italo-américain

Dans le monde du cinéma, Terence Hill est un nom incontournable. Cet acteur, réalisateur, scénariste et producteur italo-américain a marqué l’histoire du 7ème art avec ses films cultes et son talent indéniable.

Les débuts de Terence Hill dans le cinéma

Né Mario Girotti en 1939 à Venise, Terence Hill grandit dans un milieu artistique. Sa mère est allemande et son père italien, tous deux travaillent dans le domaine du spectacle. En 1951, la famille déménage à Rome où le jeune Mario fait ses premières apparitions au cinéma. Il apparaît notamment dans des péplums comme « Hannibal » (1959) ou encore « Spartacus » (1960).

Premiers rôles et changement de pseudonyme

C’est en 1964 que Mario Girotti devient Terence Hill, un pseudonyme qu’il choisit en hommage à sa mère qui adore les romans de Terence Rattigan et le cinéaste George Roy Hill. Sous ce nouveau nom, il décroche des rôles plus importants comme celui de Cat Stevens dans « Dieu pardonne… moi pas ! » (1967). Ce film marque également sa première collaboration avec Bud Spencer, qui deviendra son acolyte de prédilection pendant près de vingt ans.

Le succès grâce aux westerns spaghetti

Avec Bud Spencer, Terence Hill forme un duo mythique et inoubliable. Leurs aventures trépidantes, ponctuées par des scènes de bagarre comiques et spectaculaires, séduisent le public dès les années 1960. Parmi leurs films les plus célèbres, on compte :

« On l’appelle Trinita » (1970)

« Trinita voit rouge » (1971)

« Maintenant, on l’appelle Plata » (1972)

« On continue à l’appeler Trinita » (1972)

Ces westerns spaghetti rencontrent un immense succès aussi bien en Italie qu’à l’étranger. Terence Hill et Bud Spencer deviennent des stars internationales et leur notoriété ne cesse de croître au fil des années. Leur complicité à l’écran est indéniable et leur humour décalé fait mouche auprès du public.

Un duo qui évolue avec le temps

Après la vague des westerns spaghetti, Terence Hill et Bud Spencer se tournent vers d’autres genres cinématographiques. Ils continuent ainsi à jouer ensemble dans des comédies d’action comme « Deux super-flics » (1977) ou encore « Paire de jumeaux » (1994). Leur dernière collaboration remonte à 2005 avec le film « Troublemakers », réalisé par Terence Hill lui-même.

Une carrière solo prolifique

Même s’il est principalement connu pour sa collaboration avec Bud Spencer, Terence Hill a également mené une carrière solo assez remarquable. Il a ainsi prouvé qu’il pouvait briller dans des registres différents, aussi bien en tant qu’acteur que réalisateur ou producteur.

Actor Terence Hill, whose real name is Mario Girotti smiles during the press conference after to receives the Tarbernas film award, during the Almeria Western Film Festival in Tabernas on October 8, 2016.

Des rôles marquants au cinéma et à la télévision

En parallèle de sa collaboration avec Bud Spencer, Terence Hill décroche plusieurs rôles importants au cinéma. On le voit notamment dans « Mon nom est personne » (1973) d’Enzo Barboni, où il donne la réplique à Henry Fonda. Il incarne également le célèbre justicier Lucky Luke dans l’adaptation française de la bande dessinée en 1991.

Au début des années 2000, Terence Hill se fait plus discret sur grand écran et se consacre davantage à la télévision. Il tient ainsi le rôle principal de la série italienne « Don Matteo », diffusée depuis 2000. Cette série connaît un très grand succès en Italie et permet à Terence Hill de renouer avec son public.

Un talent derrière la caméra

En parallèle de sa carrière d’acteur, Terence Hill s’est également illustré en tant que réalisateur et scénariste. Parmi ses réalisations les plus notables, on compte :

« Renegade » (1987)

« Lucky Luke » (1991)

« Troublemakers » (2005)

Grâce à ces films, Terence Hill montre qu’il possède un réel talent derrière la caméra. Il parvient à insuffler sa patte personnelle et son sens de l’humour dans chacun de ses projets, sans jamais se départir de sa complicité avec Bud Spencer.

Une icône du cinéma italo-américain

Au cours de sa carrière, Terence Hill a laissé une empreinte indélébile dans le monde du cinéma. Sa collaboration avec Bud Spencer, qui restera comme l’un des meilleurs duos comiques de l’histoire, lui a permis d’atteindre les sommets de la gloire et de séduire un public toujours plus large.

Terence Hill est aujourd’hui considéré comme une véritable légende du cinéma italo-américain. Sa filmographie éclectique témoigne de son immense talent et de sa capacité à s’adapter à différents registres, tant en tant qu’acteur que réalisateur ou scénariste. Une chose est sûre : Terence Hill restera longtemps dans les mémoires comme l’un des grands noms du 7ème art.