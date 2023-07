Taux dangereux de cyanobactéries dans le Lez : interdiction de baignade, navigation et pêche près de Montpellier 🚫💧🐟

De manière récurrente durant le mois de juillet, la canicule entraîne la formation d’algues nuisibles dans le Lez qui engendrent une expansion de cyanobactéries dans le cours d’eau. Ces êtres vivants peuvent représenter un réel danger pour les êtres humains et les animaux. Par conséquent, les zones touchées font l’objet d’une interdiction de baignade, de navigation et de pêche afin de protéger la santé publique.

Interdiction de baignade et de navigation dans le fleuve Lez : les raisons

Tous les ans, en été, la présence d’algues toxiques dans le Lez augmente, causant la prolifération des cyanobactéries dans l’eau. Cette prolifération d’algues est due à la chaleur qui favorise le développement de ces organismes vivants. Les cyanobactéries peuvent être dangereuses pour les animaux et les Hommes, d’où l’interdiction de la baignade, de la navigation et de la pêche dans les secteurs pollués. Cette année ne fait pas exception, avec un arrêté municipal en date du 10 juillet 2023 qui interdit la baignade et la navigation autour de Castelnau et Montpellier à cause de la présence de cyanobactéries dans le fleuve Lez.

Les dangers des cyanobactéries

Les cyanobactéries sont des êtres vivants microscopiques présentant les caractéristiques des bactéries. Elles peuvent être dans l’eau ou accrochées aux rochers et aux végétaux et présentent un risque sanitaire, principalement pour les chiens. En effet, certaines cyanobactéries produisent des toxines dangereuses pour les animaux, les poissons et les Hommes. D’où les appels à la prudence des autorités qui interdisent d’ingérer l’eau du Lez, de pêcher dans le Lez, de consommer des poissons du Lez, de se baigner, de promener les chiens au bord du Lez sans laisse et de jouer avec les galets du Lez.

La présence de cyanobactéries se traduit généralement par une coloration de l’eau en rouge, brun, brun-jaune ou vert. Les cyanobactéries se développent dans tous les milieux naturels mais touchent également les lacs et plus rarement le littoral et les plages de Méditerranée surtout en cas de fortes chaleurs et avec une eau de mer à plus de 25°C. Le drapeau violet est alors hissé et la baignade interdite.

Que faire en cas d’intoxication ?

En cas de forte prolifération, il est conseillé d’éviter le contact avec l’eau. En cas d’intoxication, les symptômes peuvent varier en fonction du type de toxines présentes et de leurs concentrations. Les symptômes pouvant apparaître sont les suivants : tremblements, fièvre, douleurs abdominales, douleurs musculaires, nausées et vomissements.

En cas de symptômes, consultez un médecin ou contactez les services d’urgences (112). Il en va de même pour les animaux de compagnie. En cas de doute, emmenez en urgence votre animal chez un vétérinaire.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr