Surville à Montereau en couleurs: le changement époustouflant.

Une fresque monumentale pour donner de la vie à Surville

Depuis le vendredi 1er septembre 2023, un des murs du 3, boulevard Diderot, dans le quartier de Surville à Montereau-Fault-Yonne est recouvert par une monumentale fresque. Cette initiative provient de la mairie de Montereau-Fault-Yonne, qui a identifié une douzaine de murs dans toute la ville qui pourraient « raconter une histoire, comme une galerie à ciel ouvert ». Ici, le motif choisi est d’inspiration naturelle pour donner de la couleur, de la vie et une impression de végétalisation.

Une opération menée pendant deux semaines

L’opération, menée par le collectif Mélopée et l’artiste Marion Daviaud, a duré deux semaines. Elle a consisté en un nettoyage, une préparation du mur, des esquisses et enfin la peinture sur ces 280m², répartis sur sept étages. Sous cette fresque, le mur a été repeint dans les tons taupe par une dizaine de jeunes dans le cadre d’un chantier citoyen. Les habitants se sont sentis impliqués durant les travaux.

Une fresque qui fait l’unanimité

Plusieurs riverains ont assisté à l’inauguration de cette œuvre, dont une locataire de l’immeuble qui a vu l’avancée du chantier au jour le jour. Elle trouve cette initiative « super décorative » et « magnifique ». Selon elle, la fresque doit être vue le soir, car elle renvoie très bien la lumière. La prochaine étape en 2024 sera la réalisation d’une fresque sur le thème du sport et des valeurs olympiques.

