Surréalisme : la maison d’André Breton à Saint-Cirq-Lapopie devient un centre international

Le renommé poète du mouvement surréaliste a passé plus d’une décennie et demie dans le village situé dans le département du Lot. Désormais, sa maison a été métamorphosée en un musée qui accueille, jusqu’au 30 octobre 2023, l’exposition intitulée « Surréalisme et Alchimie ».

Dominant la vallée du Lot dans le charmant village de Saint-Cirq-Lapopie, la demeure traditionnelle de l’époque médiévale renferme encore les souvenirs d’André Breton, illustre écrivain et leader du mouvement surréaliste.

Le surréalisme en symbiose avec l’alchimie

La municipalité ayant acquis la maison en 2016, celle-ci est aujourd’hui un lieu accueillant des expositions entièrement consacrées au surréalisme. Le musée est considéré comme le premier centre international du mouvement artistique et intellectuel du début du XXe siècle, et a pour mission de promouvoir la réflexion surréaliste.

En été, les responsables de la maison organisent l’exposition « Surréalisme et Alchimie », qui met en valeur des œuvres d’artistes contemporains dans plusieurs endroits du village. « André Breton était réfractaire à l’idée de créer un musée figé, nous avons voulu privilégier l’idée d’une ‘maison-poème' », remarque Clément Gaësler, conservateur stagiaire du patrimoine.

L’exposition approfondit les liens entre l’alchimie et l’imaginaire surréaliste grâce à une sélection d’œuvres françaises et européennes. En se promenant, les visiteurs peuvent admirer des dessins, des poèmes, des peintures, des sculptures et des installations étonnantes, comme cette immense malle évoquant le cabinet de curiosités inspiré par André Breton.

Un amour inconditionnel pour Saint-Cirq-Lapopie

André Breton (1896-1966) découvre le village du Lot en 1950 lors d’un colloque organisé à Cahors. Immédiatement séduit par les maisons en pierre et la quiétude des lieux, il décide d’y acquérir une ancienne auberge de mariniers et d’y passer tous ses étés. « Le surréalisme, c’est créer une réalité supérieure à la guerre et aux malheurs, toutes ces œuvres sont fortement inspirées par l’imaginaire et transcendent les limites conventionnelles de l’art et de la pensée », expose Laurent Doucet, responsable de la maison André Breton.

La demeure a vu défiler les protagonistes du mouvement surréaliste, comme Benjamin Péret, Max Ernst, Toyen et Man Ray, ainsi que des personnalités variées du monde de la culture, notamment Juliette Gréco, Taos Amrouche et Ted Joans. André Breton, auteur de « Nadja » (1928), « L’Amour fou » (1937) et des Manifestes du surréalisme parlait de Saint-Cirq-Lapopie en ces termes : « J’ai cessé de me désirer ailleurs ».

L’exposition « Surréalisme et Alchimie » se tiendra jusqu’au 30 octobre 2023 à la maison André Breton de Saint-Cirq-Lapopie. Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h.