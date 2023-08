Surprise ! Découvrez le programme choc du dernier jour du Festival de théâtre de rue d’Aurillac en 2023 ! 💥🎭

L’ultime étape du festival d’Aurillac se compose d’un planning chargé d’activités sous le programme IN. Celui-ci débute tôt le matin et s’achève tard dans la nuit, offrant une multitude de choix aux spectateurs pour clôturer l’événement en beauté. Des performances théâtrales, musicales et artistiques sont prévues tout au long de la journée, permettant de découvrir la richesse et la diversité de la ville. Les artistes se produiront sur plusieurs scènes, dans les rues et même dans des lieux insolites, offrant des expériences uniques et créatives aux visiteurs. Cette dernière journée sera sans nul doute mémorable et marquera la fin d’une édition exceptionnelle du festival d’Aurillac.

Gongle, un projet pluridisciplinaire sur les TIC dans le travail contemporain

Le projet Gongle avec 2// (deux barres) soulève des questions sur l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans le monde du travail contemporain. Réalisé par des sportifs, des chercheurs et des artistes, ce projet est accessible à un public à partir de 12 ans et dure 1h10. Il se déroule au complexe sportif du Pont à Arpajon-sur-Cère.

Programme varié avec des spectacles pour tous les goûts

Plusieurs compagnies proposent des spectacles dans des lieux différents, gratuits ou payants. La compagnie du Zerep offre Ecarte la gardine, tu verras le proscenium en accès libre à la Place des Carmes. La Berroca présente Prendre Le Soin, qui s’intéresse aux conditions de travail du personnel hospitalier, au Collège Jeanne de la Treilhe. Le Collectif Jeanine Machine raconte l’histoire des pride et des luttes homosexuelles dans Le Pédé, intersection de la rue Pinard et de la rue Chapsal. Le spectacle de cirque Masacrade par Marcel et ses drôles de femmes est gratuit au parking du château de Saint-Étienne. Numéro 23 Prod./ Massimo Furlan interroge la relation entre l’homme et la nature dans Avec l’animal, qui dure 3h avec un trajet en bus compris. Garniouze Ink propose Ce que j’appelle l’oubli, une pièce qui mêle les mots et le combat social, à la Friche Engie. L’Homme debout présente Mo et le ruban rouge, avec une grande marionnette, des objets animés et des scénographies évolutives, place du Square. La compagnie Titanos expose Excitation foraine, une fête foraine critique sur le capitalisme, au terrain de Peyrolles. Noir Art Group offre between the lines, un spectacle de récit documentaire avec des installations, de la danse et du son enregistré, au Collège Jeanne de la Treilhe. Enfin, OUINCH OUINCH X MULAH invite le public à une transe carnavalesque dans Happy Hype, à la Place des Carmes.

Des détails sur les horaires, tarifs et lieux de chaque spectacle

Chaque spectacle a un horaire et un lieu précis. Les tarifs varient selon les compagnies et les lieux. Certains sont gratuits, tandis que d’autres coûtent jusqu’à 12 euros. Certains spectacles sont accessibles à tous les publics, tandis que d’autres sont limités à partir de 7 ou 14 ans. Les informations complètes sur chaque spectacle, y compris les horaires, les lieux et les tarifs, sont disponibles dans l’article ci-dessus.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA