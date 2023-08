Surprenant ! Découvrez le luxueux bateau géant voguant sur le Rhône à Lyon, tarif de croisière à 10 000 euros.

C’est avec grande pompe qu’a été inauguré mardi 23 août le « Riverside Ravel », un magnifique bateau offrant des croisières exceptionnelles sur le fleuve majestueux qu’est le Rhône, entre Lyon et Arles. Les voyageurs seront éblouis par la beauté des paysages environnants et vivront une expérience inoubliable. Toutefois, cette expérience a un prix. En effet, le coût de cette croisière de luxe s’élève à 10 000 euros la semaine, une somme considérable qui n’est pas accessible à tout le monde. Mais pour les passionnés de voyage à la recherche de dépaysement et d’aventure, le « Riverside Ravel » offre une occasion unique de découvrir la région autrement et de vivre des moments inédits à bord d’un navire d’exception.

Un nouveau bateau pour des croisières de luxe sur le Rhône

La compagnie allemande Riverside a lancé son nouveau bateau baptisé « Riverside Ravel » pour des croisières sur le Rhône entre Lyon et Arles. Ce bateau de luxe mesure 135 mètres de long, pèse 3 000 tonnes et peut accueillir 110 passagers pris en charge par un équipage de 55 membres. Les passagers profiteront de cabines cinq étoiles avec une suite de 55 m² avec salon, d’une grande salle de bains, une chambre très spacieuse et un vaste dressing.

Cabines de luxe 5 étoiles

Le « Riverside Ravel » se veut être le plus luxueux parmi les 26 bateaux à effectuer des croisières sur le Rhône entre Lyon et Arles. Les passagers pourront profiter de cabines cinq étoiles avec une suite de 55 m² avec salon, d’une grande salle de bains, une chambre très spacieuse et un vaste dressing.

Restaurant gastronomique et piscine

Outre les cabines, le bateau offre un restaurant gastronomique, une petite piscine et une salle de fitness pour offrir une expérience de croisière luxueuse complète. Les passagers bénéficieront également d’excursions à Tain/Tournon, à Viviers, à Avignon et à Arles, agrémentées d’activités telles qu’une visite du château de Grignan ou un atelier gastronomie à Lyon. Pour une croisière de sept jours tout compris, il faut compter la somme de 10 000 euros.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA