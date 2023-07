Spectacle époustouflant de drones lumineux au Bordeaux fête du vin

L’incontournable fête du vin à Bordeaux revient chaque année pour le plus grand bonheur des amateurs de vin. Préparez-vous à vivre un moment inoubliable du 22 au 25 juin, le long des quais du port de la lune. Les festivités sont nombreuses et variées, mais l’un des plus grands moments reste sans conteste la soirée de ballets de drones lumineux au-dessus de la Garonne. Cet événement est organisé par l’entreprise béglaise Dronisos, une référence dans le monde de la technologie aérienne. Vous pourrez admirer ces ballets fascinants, mettant en scène des dizaines de drones dans le ciel bordelais. C’est un spectacle à couper le souffle et une opportunité rare de voir une telle maîtrise des drones en action. Ne manquez pas cet événement unique et rejoignez la foule pour en prendre plein les yeux et vous laisser éblouir par cette ville majestueuse qu’est Bordeaux.

Spectacle de drones à Bordeaux : quand la technologie rencontre l’art

Un ballet aérien imaginé spécialement pour l’événement

Du 22 au 25 juin 2022, la ville de Bordeaux fête le vin en organisant un événement annuel sur les quais du port de la lune. Cette célébration de la gastronomie et des vins de Bordeaux offre l’occasion au public d’admirer un spectacle unique de ballets de drones lumineux au-dessus de la Garonne, créé et réalisé par l’entreprise béglaise Dronisos.

Les soirées du vendredi 23 et samedi 24 juin autour de 23h sont réservées à ce magnifique spectacle. Cinq cent drones viendront illuminer le ciel de Bordeaux pour une création spécialement pensée pour l’événement. Ces drones traceront dans le ciel des figures qui représentent les valeurs de la fête : les vins de Bordeaux et la biodiversité. Selon les organisateurs, « l’envolée de drones réalisera, en musique, une chorégraphie visible depuis le site de Bordeaux Fête le Vin sur la rive gauche, dont l’accès est gratuit. » Toutefois, le spectacle se veut également respectueux de l’environnement, sans laisser derrière lui le moindre résidu et garantissant le recyclage de la batterie des drones.

Le savoir-faire de Dronisos, pionnière dans la création de spectacles de drones autonomes

Dronisos, entreprise installée à Bègles dans la métropole bordelaise, est derrière la réalisation de ce ballet de drones. Fondée en 2014, Dronisos est pionnière dans la création de spectacles de drones autonomes. Elle propose des spectacles en extérieur, avec des centaines de drones de moins de 500 g chacun, mais également en intérieur avec des drones de 60g. La société emploie 43 salariés et continue de se développer et d’innover. Elle s’appuie sur un réseau qu’elle s’est tissé et un patchwork de métiers pour créer un spectacle à chaque occasion.

Dronisos a exploité son expertise lors de nombreux événements, notamment à Dubaï ou encore, chaque soir, à Eurodisney. Elle est également l’auteur de trois brevets dans ce domaine. Les ingénieurs et chorégraphes de cette entreprise ont développé leur propre technologie pour synchroniser les mouvements des drones avec la musique, intégrant des tableaux préprogrammés qui peuvent être corrigés ponctuellement en cas de besoin. Les drones sont alimentés par une batterie d’une autonomie de 15 minutes, avec un programme de retour à la base en cas de problème.

Perturbations de circulation à prévoir

Si le spectacle promet d’en mettre plein les yeux, des perturbations de circulation sont à prévoir sur la zone du Parc aux Angéliques et sur la rive gauche pendant les deux soirées du week-end 23 et 24 juin. Pendant ces deux heures, les zones d’accès sont interdites de 21h à 00h. Une déviation sera mise en place pour éviter toute perturbation. Les Bordelais et Bordelaises pourront admirer un spectacle unique créé par une entreprise locale inventive avec un savoir-faire exceptionnel pour créer des moments inoubliables.

source originale : La Pause Info.fr