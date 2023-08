Soutien aux bergers pour protéger le troupeau contre les ours – Office de la biodiversité.

« Nous sommes ici pour protéger le troupeau, pas pour causer du tort à l’ours », déclare fermement l’un des agents de l’Office français de la biodiversité (OFB), responsable des tirs destinés à éloigner, si nécessaire, l’animal sauvage. La présence de l’ours dans les Pyrénées est un soulagement pour les bergers qui travaillent dans la région pendant l’été, mais les techniques employées pour assurer leur sécurité demeurent sujettes à controverses pour de nombreux militants écologiques. Face à cette situation délicate, l’OFB est confronté à un dilemme complexe : comment garantir la sécurité des éleveurs sans nuire à l’habitat naturel des espèces animales locales ? Malgré les critiques, les agents de l’OFB continuent de travailler sans relâche pour élaborer des solutions durables et efficaces pour l’ensemble des parties concernées.

Des agents de l’OFB pour protéger les troupeaux d’attaques d’ours bruns dans les Pyrénées

Dans les estives des Pyrénées, des agents de l’Office français de la biodiversité (OFB) sont présents pour protéger les troupeaux d’éventuelles attaques d’ours bruns. Armés de pétards et de balles en caoutchouc, ils scrutent les montagnes pour prévenir les attaques et font des tirs d’effarouchement pour faire fuir les mammifères. Les balles en caoutchouc sont réservées pour les cas d’auto-défense. Cette action de l’OFB est une grande aide pour les bergers en estive qui subissent plus de 331 attaques d’ours sur leur cheptel dans les Pyrénées en 2022.

Soutien incontestable des bergers

La présence des agents de l’OFB est un soutien moral incontestable pour les bergers en estive qui sont soucieux de défendre leur troupeau contre les attaques d’ours bruns. L’un des effaroucheurs confirme que leur objectif est de tirer une cartouche à double détonation au moment où un ours passe en phase d’attaque sur le troupeau.

Contestation des tirs d’effarouchement par les défenseurs de la nature

Les défenseurs de la nature critiquent l’utilisation des tirs d’effarouchement pour éloigner les ours bruns. Bien que ces tirages soient confiés à des agents assermentés, ils pensent que cette solution peut mener à des tirs mortels d’ours et qu’elle n’est pas efficace. L’impact des tirs d’effarouchement sur la santé des plantigrades est également difficile à mesurer. L’ours brun a vu sa population diminuer en France du fait de la chasse et de la destruction de son habitat par l’activité humaine, mais depuis un programme d’introduction, la population progresse et l’OFB a recensé 76 ours dans les Pyrénées en 2021.

