Solidarité organisée suite au séisme au Maroc dans une commune bretonne.

Au cœur des Côtes-d’Armor, dans le petit village de Plouha, une association en devenir déployait ses efforts pour venir en aide aux sinistrés du séisme qui a frappé le Maroc. « À bras ouverts », c’est son nom, s’est engagée à acheminer des fournitures de première nécessité telles que des vêtements, médicaments et matériel médical qui manquent cruellement sur les lieux du drame. Les membres de l’association sont conscients de la gravité de la situation, chaque minute compte et chacun doit contribuer à apporter une solution aux besoins urgents de ces populations en détresse. Ainsi, pour engager leurs moyens de manière rapide et efficace, ils ont lancé un appel aux dons à tous ceux qui pourraient se joindre à eux dans cette mission de solidarité. Les dons, de toutes formes et de toutes tailles, seront réunis dans le but d’aider ces populations touchées par la catastrophe. Chaque petit geste compte et ensemble, ils peuvent faire la différence.

Une jeune association mobilisée pour venir en aide aux victimes du séisme au Maroc

L’association « À bras ouverts » a été créée en mars 2022 pour aider les plus vulnérables de la ville d’El Jadida au sud de Casablanca. Cependant, suite au récent séisme au Maroc ayant causé plus de 2000 morts, l’association a décidé de mobiliser ses membres afin d’acheminer des vêtements, des médicaments et du matériel médical aux rescapés. Le tri des fournitures nécessaires a commencé, mais les coûts de transport vers le Maroc sont trop importants pour l’association, qui lance un appel aux dons de transporteurs pour leur venir en aide. La mairie de Plouha leur apporte également son soutien en mettant des locaux à disposition et en envisageant une subvention exceptionnelle pour les aider à atteindre leurs objectifs.

Un appel aux dons de vêtements et de matériel médical

L’association « À bras ouverts » accepte tous les dons de médicaments et de vêtements, et fait appel aux autorités marocaines pour faciliter leur action solidaire. Les besoins sont urgents et nombreux, et l’association lance un appel aux pharmaciens et aux hôpitaux pour les aider à acheminer le matériel médical rapidement vers le Maroc.

Les Pompiers volontaires prêts à intervenir sous certaines conditions

Les Pompiers solidaires sont prêts à intervenir pour aider les victimes du séisme au Maroc, mais après avoir obtenu l’accord préalable du pays. Ils peuvent fournir de l’eau potable et des tentes pouvant servir de dispensaires, mais leur intervention dépendra des besoins du terrain et de l’accord du Maroc. Ils se doivent d’être autonomes pour ne pas être un poids supplémentaire pour le pays déjà fortement impacté.

