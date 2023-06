Solary à Tours : Retour aux origines de l’esport avec les LAN, selon Sakor Ros

Ce week-end, les aficionados du club Solary, l’une des équipes les plus populaires en France, ont rendez-vous à Tours pour participer à un événement compétitif, baptisé Solary LAN.

L’esport est principalement une histoire de clubs, de communautés et de supporters qui soutiennent les champions et portent leurs couleurs. Cependant, les occasions de les rencontrer et de se rassembler sont rares. Ce week-end est donc un peu spécial pour les fans du club Solary, l’un des plus populaires en France. Nous avons posé trois questions à Sakor Ros, le patron de ce club.

franceinfo : Sakor Ros, en tant que patron et cofondateur de Solary, vous organisez ce weekend au Palais des congrès de Tours un grand tournoi appelé la Solary Lan. À quoi cela va-t-il ressembler ?

Sakor Ros : Pour faire simple, la Solary LAN sera un événement qui nous caractérise, au cours duquel les gens pourront venir nous rencontrer et passer un moment avec nous. Ils pourront également suivre une compétition intense qui aura lieu sur place avec plus de 600 compétiteurs qui se défieront les uns les autres. Nous verrons qui sortira vainqueur, en espérant une victoire de l’un des joueurs Solary.

Donc, il y aura le sérieux de la compétition et également l’aspect convivial, qui reflète un peu l’image de votre club, avec beaucoup de bonne humeur et parfois un esprit un peu loufoque ?

C’est exactement cela, et nous avons prévu des activités sur place pour que les gens puissent venir nous voir, passer un moment avec nous et s’amuser, car ils ont l’habitude de nous voir sur des écrans. Le fait d’organiser un événement en présentiel nous permet de renforcer le lien avec notre communauté et de les rencontrer, même si nous avons déjà organisé des événements dans la vie réelle. C’est notre propre événement, et cela nous tient à cœur.

Ce genre d’événement est l’occasion pour vous de fédérer toute votre communauté et votre public. Est-ce important pour vous ?

C’est très important pour cela, et également pour leur rendre un peu de ce qu’ils nous donnent en termes d’encouragements sur les réseaux sociaux. Nous les voyons toujours soutenir le club sur Internet, même lors des moments difficiles. Organiser notre propre événement, c’est l’occasion de rassembler les gens et de leur donner en retour ce qu’ils nous donnent au quotidien.

L’aspect compétitif est donc une LAN, une réunion de joueurs. À l’origine, chacun venait avec son ordinateur pour jouer sur un réseau local. Comment se sont déroulées les sélections ? Est-ce que c’est ouvert à tous, ou est-ce que toutes les places sont déjà prises ?

Nous voulions faire quelque chose de « fait maison », un peu comme avant. Nous avons commencé à jouer aux jeux vidéo de cette manière, en ramenant nos PC pour jouer en LAN. Pour la Solary LAN, ce sera similaire, mais avec des jeux et une ambiance qui nous sont propres. Nous revenons aux origines de l’esport, avec les LAN.

Donc cela signifie que des joueurs de tous niveaux seront présents, et petit à petit, seuls les meilleurs resteront. Je suppose que les vainqueurs auront presque un niveau professionnel ?

Absolument, et c’est aussi l’objectif : accueillir tout le monde, quel que soit le niveau, et offrir une expérience compétitive à tous ceux qui souhaitent y participer. Par exemple, pour ceux qui perdront au début, il y aura des tournois pour ceux qui ont fait de moins bons classements. Ainsi, même si on est éliminé, on peut continuer à jouer et à s’amuser avec les autres personnes présentes. Il y a donc un aspect communautaire en plus de l’aspect compétitif.