Soeurs: Dessinatrices racontent histoires véridiques et fictions historiques en BD

Trois artistes de la bande dessinée nous présentent des récits ayant pour thème les relations entre sœurs. Florence Dupré la Tour continue de dévoiler sa vie personnelle au travers de son œuvre autobiographique en illustrant des faits réels. Quant à Cécile Becq et Manon Textoris, elles explorent respectivement l’Écosse et la France sous le règne de Catherine de Médicis à travers des fictions historiques.

Suite à Cruelle – où elle dépeignait sa méchante enfance – et aux deux tomes de Pucelle – relatant l’exploration de sa sexualité au sein d’une famille plutôt répressive – Florence Dupré La Tour présente le premier volet de Jumelle.

Le quatrième tome d’une autobiographie grinçante

Florence et Bénédicte, inséparables depuis la naissance, ont longtemps été fusionnelles. Le premier tome de ce diptyque, intitulé Inséparables, nous apprend que Florence Dupré La Tour s’est très tôt attribué le rôle de protectrice envers sa sœur, défendant leur lien indissociable contre le monde extérieur. Sur le plan visuel, il ne serait pas insultant de dire que l’auteure ne cherche pas à embellir les choses. Dans cette histoire, chaque personnage ressemble à une tête de patate.

Jumelle est édité chez Dargaud.

Unies contre les épreuves

Trois chardons dépeint les relations entre trois sœurs dans les années 1930, en Écosse. Moïra, la cadette, est âgée de 35 ans et élève seule ses deux enfants après avoir perdu son mari ; Margaret, l’aînée, est forte et solide ; et enfin, Effie, la benjamine, qui aborde la vie un peu trop légèrement aux yeux des deux autres. Ces portraits de femmes, chacune confrontée aux difficultés de la vie à sa manière, forment une palette riche en émotions.

Trois Chardons, écrit par Cécile Becq, est publié aux éditions Sarbacane.

Cécile Becq participera aux 27e Rendez-vous de la bande dessinée d’Amiens. Le festival se déroulera tout au long du mois de juin.

Une bande dessinée en costumes

L’intrigue se situe en 1563. Catherine de Médicis assure la régence du royaume de France. Afin de préserver l’unité nationale et tenter de tempérer les tensions entre catholiques et protestants, la Reine-Mère entreprend un grand voyage à travers les provinces. Une partie de la cour l’accompagne, dont des hommes armés et un groupe de jeunes femmes à cheval.

Gabrielle, innocente et curieuse, rejoint « l’escadron de Catherine de Médicis ». Elle quitte le château familial et sa compagne d’enfance, Justine, qui est plus rebelle et attirée par de nouvelles idées. L’œuvre, réalisée par Manon Textoris, se distingue par sa documentation rigoureuse, ses jolis dessins et sa mise en scène subtile.

Le premier volume de L’Escadron de Catherine de Médicis est intitulé La Fille sage et est publié aux éditions Dargaud.