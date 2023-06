Sœur jumelle sauve sa vie grâce au don d’organes : lui donne un rein essentiel

Le 22 juin est la date choisie pour la journée nationale dédiée à la sensibilisation sur les dons d’organes. En effet, l’année passée, 5 314 individus ont vu leur vie sauvée grâce à ce geste. Le journal télévisé de 20 heures a eu l’occasion d’interviewer des sœurs jumelles, où l’une a pu survivre et mener une vie normale grâce à l’organe donné par sa sœur jumelle.

Se promener dans les rues de son quartier et apprécier chaque coin est un plaisir si simple et pourtant, pour Colette Rey, cela a une saveur de liberté retrouvée depuis qu’elle a reçu une greffe de rein. « C’est un retour à la vie, c’est-à-dire qu’après avoir passé sept ans à l’hôpital, j’ai l’impression de sortir d’un tunnel », confie-t-elle. En 2014, Colette découvre qu’elle souffre d’un cancer de la moelle osseuse qui endommage ses deux reins. Sa sœur l’accompagne tout au long des opérations, des dialyses et des traitements de chimiothérapie.

Une délivrance pour les deux sœurs

Colette et sa sœur sont des jumelles, 100% compatibles. Catherine décide alors de faire don de sa moelle osseuse à Colette en 2019 et, deux ans plus tard, elle lui donne un rein. La donneuse était plus anxieuse que sa sœur qui recevait ses organes. « Mon inquiétude, c’était de ne pas pouvoir donner, de ne pas être en assez bonne santé pour pouvoir offrir ce rein », explique Catherine. En juin 2021, la greffe est effectuée, ce qui représente une délivrance pour les deux sœurs et leurs familles respectives.