Situation critique : pénurie d’eau dans l’ouest de la Savoie, restrictions imposées.

A partir de ce mercredi, une triste nouvelle frappe l’ouest de la Savoie. Trois secteurs, les plus touchés par la sécheresse, sont placés en situation d’alerte. Ainsi s’annonce l’entrée en vigueur de restrictions d’eau qui vont peser lourd sur les consciences, obligatoirement à se poser les bonnes questions sur le mode de consommation d’eau. Désormais, pour préserver les ressources naturelles, l’arrosage des pelouses et des jardins est interdit en plein jour et le remplissage des piscines privées est strictement prohibé. Une triste nouvelle pour les habitants qui aiment voir la verdure orner leur jardin et se baigner dans leur piscine pendant les chaleurs estivales.

Alerte sécheresse en Savoie

Trois secteurs de l’ouest de la Savoie, incluant Chambéry, Aix-les-Bains et Albertville sont en situation d’alerte sécheresse à partir de ce mercredi. Le préfet de Savoie note que les températures ont augmenté tandis que les précipitations ont diminué, entrainant une détérioration progressive de l’état des milieux aquatiques. Les secteurs du lac du Bourget/Albanais et de la combe de Savoie/Val Gelon sont placés en alerte (niveau 2/4) ainsi que certaines communes. Les restrictions déjà en vigueur depuis le 21 juin dans le Chéran sont prolongées.

Les restrictions en vigueur

En raison de l’alerte sécheresse, des restrictions s’appliquent aux secteurs concernés ainsi qu’aux particuliers, aux communes et à certains professionnels. Les principales mesures comprennent l’interdiction d’arroser les pelouses, jardins potagers et autres espaces verts entre 8 heures et 20 heures, l’interdiction de laver son véhicule en dehors des stations de lavage professionnelles, et l’interdiction de vidanger et de remplir des piscines privées à usage unifamilial. Une utilisation parcimonieuse de l’eau est recommandée. La liste complète des restrictions est disponible sur le site de la préfecture.

La situation en Isère et en Haute-Savoie

Plusieurs régions de l’Isère et de la Haute-Savoie sont en alerte sécheresse, voire en alerte renforcée (3/4). Certains territoires en Nord-Isère risquent de manquer d’eau potable. La préfecture de Savoie appelle tous les usagers à une utilisation parcimonieuse de l’eau.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA