« Simon Astier révèle son amour pour The Office » – Un acteur adepte de la série qui buzze !

Durant cette période estivale, nous avons la chance de pouvoir écouter chaque jour une personnalité différente s’exprimant au sujet de sa série préférée. C’est l’animateur Laurent Valière qui a le plaisir de recevoir ces invités au micro. Pour cette journée ensoleillée, c’est Simon Astier qui se confie et partage ses opinions. Ce concept original nous permet d’en apprendre davantage sur les goûts et les coups de coeur de nos artistes préférés. Il est toujours intéressant de découvrir notre point commun avec eux, même si cela reste subjectif. Nous sommes impatients de connaître la prochaine sélection de Laurent Valière et de continuer à suivre cette série d’interviews divertissantes et enrichissantes.

Simon Astier, un artiste polyvalent

Simon Astier est plus qu’un simple frère du créateur de la célèbre série Kaamelott. Il est également un auteur, réalisateur et acteur talentueux. Il a créé Visitors, une série de science-fiction comique qui est une combinaison de X-files et E.T. l’extra-terrestre. Il travaille actuellement sur une nouvelle série intitulée Mercato, qui sera diffusée sur TF1 et qui est centrée sur le monde du football, en collaboration avec Arnaud Ducret.

David Brent de The Office ravit Simon Astier

Dans la série originale britannique The Office, Ricky Gervais joue le rôle de David Brent, un boss vulgaire d’une petite entreprise de papeterie. Brent est un personnage lâche qui se croit brillant et qui fait des plaisanteries raciales et homophobes. Steve Farrell a repris ce rôle dans la version américaine. Cependant, Simon Astier est plus impressionné par la performance de Gervais dans la série originale britannique. Les deux versions sont disponibles sur Prime Video.

