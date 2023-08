Séquelles neurologiques après infection aux tiques : la Haute-Savoie en tête

Lors de vos balades estivales, il est primordial de rester vigilant face aux tiques. En effet, selon les informations divulguées par Santé publique France, la Haute-Savoie enregistre le plus grand nombre de cas d’encéphalites depuis l’année en cours. Cette maladie, transmise par les tiques, s’attaque au système nerveux et peut entraîner des séquelles neurologiques persistantes pendant plusieurs années. Il est donc important de prendre les mesures nécessaires pour éviter les piqûres de tiques, comme porter des vêtements couvrants et utiliser des produits anti-tiques efficaces. En cas de piqûre, il est conseillé de consulter un médecin rapidement afin de limiter les risques de complications. Prudence donc, pour des balades en toute sécurité !

La Haute-Savoie, département le plus touché par l’encéphalite à tique depuis 2021

Selon Santé publique France, la Haute-Savoie est le département ayant rapporté le plus de cas d’encéphalites depuis 2021. Cette maladie, transmise par les tiques, affecte le système nerveux et peut causer des séquelles neurologiques pendant plusieurs années.

Les piqûres de tiques surviennent généralement lors de promenades en zone boisée et peuvent transmettre diverses infections telles que la maladie de Lyme ou encore l’encéphalite à tique.

Qu’est-ce que l’encéphalite à tique ?

L’encéphalite à tique est un virus qui provoque des symptômes semblables à ceux de la grippe, suivis de troubles neurologiques tels que des maux de tête, une sensibilité à la lumière, des vertiges et des troubles de la concentration et de la marche. Les symptômes peuvent perdurer des semaines, voire des mois. Dans environ 1% des cas, la maladie s’accompagne de symptômes neurologiques mortels.

La région Auvergne-Rhône-Alpes est désormais considérée comme une zone importante de circulation du virus, avec des zones particulièrement à risque, comme la Haute-Savoie, qui a rapporté le plus de cas ces deux dernières années. Entre mai 2021 et mai 2023, 14 cas ont été recensés dans ce département, contre 1 en Isère et 1 en Savoie.

Comment se protéger des piqûres de tiques ?

Pour éviter les piqûres de tiques, il est recommandé de se couvrir en portant des vêtements longs qui recouvrent les bras et les jambes, un chapeau et en rentrant le bas du pantalon dans les chaussettes. Il est également conseillé de rester sur les chemins et d’éviter les broussailles, les fougères et les hautes herbes, ainsi que d’utiliser des répulsifs cutanés. Il est conseillé de s’examiner soigneusement après une promenade en forêt ou une séance de jardinage, en particulier les aisselles et l’arrière des genoux. En cas de piqûre, la tique doit être retirée le plus rapidement possible avec un tire-tique ou à défaut une pince à épiler.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA