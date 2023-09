Septembre, le mois parfait pour des vacances tranquilles ! VacancesDeSeptembre

Alors que la majorité des Français s’apprête à reprendre le rythme effréné de la rentrée, certains ont préféré retarder le retour à la routine en décidant de partir en congés. Pour ces privilégiés, le lundi 4 septembre sonne comme une journée de liberté plutôt qu’un jour de rentrée. Destination Corrèze pour ces opportunistes de l’été indien qui profitent de cette période propice à la détente et aux températures clémentes. En effet, les rayons de soleil chatouillent encore leur peau abritée par leur maillot de bain et la quiétude est plus agréable dans cette région paisible et retirée. Certains avantages de partir en vacances en septembre, pour ne jamais perdre le goût de la dolce vita.

Des vacanciers tardifs en Corrèze profitent du calme et du beau temps

Malgré la rentrée scolaire pour la majorité des Français, certains ont choisi de partir en vacances en septembre. En Corrèze, les campeurs profiter des températures élevées et du calme de cette période pour se relaxer loin de la foule estivale. La région offre une alternative idéale pour ceux qui recherchent le repos et la quiétude en cette période de l’année.

Les routes et les plages désertes pour le bonheur des vacanciers tardifs

En septembre, la région de la Corrèze est beaucoup moins fréquentée qu’en juillet et août. Les tarifs sont donc moins élevés et la quiétude est de mise. C’est l’occasion rêvée pour les campeurs et les motards de profiter des routes désertes et de la nature environnante. Les véhicules à moteur peuvent circuler librement sans être confrontés aux bouchons de l’été. Les professionnels du tourisme profitent également de cette période pour attirer une clientèle différente en proposant des tarifs attractifs.

L’été indien : une aubaine pour les professionnels du tourisme

La hausse inhabituelle des températures en Nouvelle-Aquitaine est une aubaine pour les professionnels de tourisme. Des campings situés en altitude, comme celui du Lac-de-Viam, peuvent ainsi recevoir une clientèle même en septembre. Les familles avec de jeunes enfants et les retraités représentent la majorité des vacanciers tardifs. La région offre une alternative pour ceux qui souhaitent passer des vacances paisibles loin de la foule.

