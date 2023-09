Séisme Maroc : Le Limousin se mobilise pour aider les victimes

Les habitants de Limoges ont été appelés à se rassembler ce soir pour témoigner de leur solidarité envers les victimes du terrible séisme ayant secoué le Maroc. Dans le même temps, les organisations locales ont lancé des collectes de fonds pour venir en aide aux sinistrés et leur apporter soutien et réconfort dans ces moments douloureux. Cette mobilisation générale est la preuve de la grande capacité de notre communauté à se serrer les coudes et faire preuve d’empathie envers nos voisins en détresse. Nous espérons que cette démarche aura un impact positif dans la vie de ces personnes touchées par le drame et leur permettra, dans une certaine mesure, de se reconstruire et de retrouver un semblant de normalité après cette épreuve éprouvante.

Un rassemblement à Limoges pour les victimes du séisme au Maroc

La population de Limoges a été conviée par la mairie et deux associations de Marocains à se rassembler place de La République pour manifester son soutien aux victimes du séisme au Maroc, qui a causé près de 2 700 morts.

Une centaine de personnes ont répondu à cet appel et ont observé une minute de silence. Des élus présents ont annoncé qu’une aide exceptionnelle allait être proposée au conseil municipal de Limoges et au conseil d’agglomération de Limoges Métropole. Le conseiller municipal Jamal Fatimi, natif de Marrakech, a également lancé une cagnotte pour récolter des fonds, qui a déjà permis de collecter plus de 16 000 euros. Cet argent servira notamment à aider les enfants qui ont perdu un parent dans le séisme.

Une soirée spéciale organisée pour récolter des fonds

Le patron du cabaret le Tapis Rouge de Limoges va organiser une soirée spéciale dont les bénéfices iront à une association pour aider les victimes du séisme au Maroc.

source originale : La Pause Info.fr

mode d’écriture : automatique par IA