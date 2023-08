Sécheresse vs réchauffement : pluie d’été, réjouissance ou paradoxe ?

La sécheresse menace les nappes phréatiques sur le territoire

Alors que l’été est particulièrement maussade dans les départements les plus au nord de la France, de nombreuses personnes se plaignent des conditions orageuses et pluvieuses. Cette pluie, pourtant abondante, ne suffira pas à compenser la sécheresse sur le territoire. Explications.

Selon Météo France, la pluviométrie du mois de juillet 2023 présente un déficit d’environ 10% au niveau national. Malheureusement, ces précipitations récentes ne seront pas suffisantes pour recharger les nappes phréatiques. Dans de nombreuses régions, la sécheresse menace ainsi l’approvisionnement en eau potable.

Cette situation s’explique par l’assèchement des sols, qui rend difficile l’infiltration de l’eau et favorise le ruissellement. En période de fortes chaleurs, l’évaporation du sol et de la végétation est également plus importante. Face à des étés de plus en plus chauds, il est à craindre un déficit croissant en eau potable dans les années à venir. La carte des nappes phréatiques montre que la France dispose pourtant d’un potentiel hydrologique naturel, principalement constitué de formations hydrogéologiques propices à la formation de nappes phréatiques. Malgré cela, le pays risque de souffrir de plus en plus de pénuries d’eau.

Robert Vautard, chercheur au CNRS, affirme que nous allons vers des périodes de sols de plus en plus secs en raison de l’augmentation des températures et des vagues de chaleur estivales. Cette réalité est déjà perceptible cette année.

En effet, selon le Bureau de recherche géologiques et minières (BRGM), 66% des nappes phréatiques présentaient un déficit en juillet 2023. Normalement, ces nappes se remplissent principalement pendant l’hiver grâce à des pluies abondantes et fréquentes. Les précipitations estivales servent quant à elles à humidifier les sols, notamment pour l’agriculture et la végétation. Bien que nous vivions actuellement un été particulièrement pluvieux, cela a une incidence limitée sur le rechargement des nappes. Si l’hiver est sec, ce qui était le cas cette année avec une sécheresse hivernale importante entre janvier et février, les nappes ne se rechargent pas correctement.

Des restrictions d’eau nécessaires pour faire face à la pénurie

Ces derniers mois, le territoire a connu des crises de l’eau qui ont entraîné de nombreuses restrictions. Par exemple, dans les Pyrénées-Orientales, les résidents ont dû réduire l’arrosage de leurs jardins, limiter l’utilisation du karcher et se voir interdire le remplissage des piscines et l’installation de piscines hors-sol cet été. Si les nappes phréatiques continuent de peiner à se recharger et que le niveau des fleuves et des rivières baisse encore, ces restrictions pourraient devenir la norme dans les années à venir.

La perspective la plus alarmante serait un manque d’eau potable sur le territoire, privant notamment les populations défavorisées d’un accès régulier à cette ressource vitale. Cela creuserait encore les inégalités sociales et fragiliserait davantage la société. Il est donc essentiel de protéger l’eau. Nous pouvons tous contribuer à cela en fabriquant notre propre récupérateur d’eau de pluie pour un usage domestique ou en alimentant le réseau sanitaire de nos maisons.

Le temps pluvieux est précieux pour la préservation de la nature

Les pluies d’été, malgré leur abondance actuelle, ne suffisent pas à recharger les nappes phréatiques. Alors, peut-on réellement se plaindre du temps maussade de cet été ? Pour la planète, la réponse est clairement non. Malgré les attentes incessantes des médias et de l’industrie touristique envers le retour du soleil, la pluie est bénéfique pour la végétation et la biodiversité en période de sécheresse. Ainsi, au lieu de se lamenter sur des vacances pluvieuses, pourquoi ne pas changer notre perception de la météo en adoptant une approche plus pragmatique ? Cela nous permettrait de reconnaître que cet été est moins sujet à la sécheresse que l’été précédent.