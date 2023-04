Scrabble célèbre 75 ans de succès mondial comme jeu emblématique ce jeudi 13 avril

Ce jour du jeudi 13 avril célèbre l’anniversaire du jeu de Scrabble. Conçu dans les années 1930, ce jeu est devenu une véritable icône et a connu un succès planétaire.

Il est vrai que comparer une compétition de Scrabble à un match de catch peut sembler étrange, car la première est beaucoup moins bruyante que la seconde. Cependant, l’enthousiasme qu’elle suscite est tout aussi fort. Comme le dit une passionnée : « Ce qui nous plaît, c’est aussi l’ambiance du club et les rencontres ». Pour jouer au Scrabble, il suffit d’avoir un plateau de 225 cases, 7 lettres à poser sur un petit chevalet, et des milliards de combinaisons possibles pour réussir. Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, il n’est pas réservé aux personnes âgées : les écoliers ont également leurs championnats et ont même des champions très motivés.

Le Scrabble célèbre son 75ème anniversaire

Le Scrabble a été créé par un architecte américain, Alfred Mosher Butts, dans les années 1930. La marque existe désormais depuis 75 ans, et il est diffusé dans 121 pays à travers le monde. Le Scrabble est devenu le jeu de société préféré des familles. Pour gagner, il faut avoir de la chance, un bon vocabulaire et une stratégie bien pensée. Inutile d’être poète, il suffit de posséder une bonne mémoire pour mémoriser les mots et les meilleurs placements. Il est important de mentionner que certains mots ne sont pas autorisés par l’éditeur : environ 400 aux États-Unis, et une trentaine en français.