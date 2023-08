Scénariste de « HPI » et « Shameless » : Qui est Alice Chegaray-Breugnot ?

Chaque journée de la saison estivale est l’occasion pour une figure de renom de partager sur les ondes de Laurent Valière leur coup de cœur en matière de série télévisée. Pour ce jour, c’est Alice Chegaray-Breugnot, la responsable artistique de la série à succès « HPI », qui a pris la parole pour nous faire découvrir son choix.

Alice Chegaray-Breugnot, la reine de la production française de séries télévisées

Alice Chegaray-Breugnot est une productrice française de séries télévisées qui a su se démarquer avec ses concepts novateurs et ses scénarios riches et complexes. Elle a marqué les esprits avec sa série à succès HPI, qui met en scène une femme de ménage à haut potentiel intellectuel. Cette série, qui a connu trois saisons à ce jour, a été un succès incontestable auprès du public. Mais ce n’est pas sa première production : avant cela, elle avait travaillé sur des épisodes de Joséphine Ange Gardien et Alice Nevers.

Shameless, une série qui dépeint une réalité sociale difficile avec beaucoup d’humour

L’une des séries qu’Alice Chegaray-Breugnot a particulièrement appréciée est Shameless, qui suit les tribulations d’une famille catholique d’origine irlandaise aux États-Unis. Cette famille, livrée à elle-même, est confrontée à de nombreuses difficultés, mais fait preuve d’une grande résilience et d’un humour corrosif qui donnent à la série un ton unique. En douze saisons, cette série est devenue un classique qui a su conquérir le cœur de nombreux spectateurs.

Alice Chegaray-Breugnot, une productrice qui mise sur l’originalité et la finesse d’écriture

Alice Chegaray-Breugnot est aujourd’hui une figure clé de la production télévisée française, qui se distingue par sa capacité à proposer des concepts originaux et à travailler avec des scénaristes de talent pour créer des intrigues complexes et des personnages attachants. Elle croit en l’importance de la finesse d’écriture et de la richesse des personnages secondaires pour donner de la profondeur à une série télévisée. Grâce à son talent et à sa vision unique, elle continue de surprendre et de captiver les spectateurs.