Scandale : le New 80, le plus grand catamaran de croisière, construit à La Rochelle !

C’est hier que le New 80 a rejoint les eaux du port de La Rochelle pour la toute première fois. Cette majestueuse embarcation fait un impressionnant 24 mètres de longueur et a été conçue par le célèbre groupe Fountaine Pajot. Cette entreprise de renom a vu le jour il y a plus de 40 ans, en 1976, dans la magnifique région de Charente-Maritime. Vêtue de sa belle robe aux couleurs chatoyantes, cette nouvelle arrivée sur l’eau ne laisse personne indifférent. Les professionnels ainsi que les amateurs de bateaux se pressent sur les quais pour admirer ce nouveau joyau de l’industrie nautique française.

Le New 80, un catamaran de croisière exceptionnel

Le New 80, construit par le groupe Fountaine Pajot, a été mis à l’eau dans le port de La Rochelle. Avec ses 24 mètres de long et 11 mètres de large, il est le plus grand catamaran de croisière jamais construit à La Rochelle et peut accueillir jusqu’à 12 personnes et quatre membres d’équipage. Ce catamaran de luxe est également l’un des plus grands au monde et coûte plusieurs millions d’euros.

Un événement qui attire les curieux

La mise à l’eau du New 80 a attiré de nombreux curieux, fascinés par les dimensions impressionnantes du navire. Beaucoup d’entre eux ont pris des photos du bateau.

Une conception signée Fountaine Pajot

Le groupe Fountaine Pajot, fondé en 1976 sur la côte charentaise, est à l’origine de la conception et de la réalisation de ce catamaran de croisière exceptionnel. Basée à Aigrefeuille d’Aunis, près de La Rochelle, l’entreprise est spécialisée dans la fabrication de catamarans de plaisance et de croisière de luxe.

En outre, une vidéo montre la mise à l’eau du New 80 par le chantier naval. La vidéo a été réalisée par Quentin Gilles de FTV.

source originale : La Pause Info.fr

mode d’écriture : automatique par IA