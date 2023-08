Scandale : Données sensibles d’un lycée de Rennes volées !

Les médias spécialisés se sont fait l’écho fin juillet d’une possible fuite de données concernant la plateforme Parcoursup. Le ministère de l’Éducation nationale a depuis tenu à clarifier la situation en affirmant que cette fuite ne touchait en réalité qu’un seul lycée situé dans le département d’Ille-et-Vilaine. Environ soixante élèves de cet établissement seraient ainsi concernés par cette situation préoccupante. Les experts en sécurité informatique ont été sollicités pour évaluer l’étendue et l’impact de cette fuite de données, afin de protéger les élèves affectés et de permettre la poursuite du processus de sélection des formations supérieures via Parcoursup. Face à cette situation inquiétante, il est plus que jamais important de renforcer la sécurité des données personnelles des élèves, qui constituent une ressource précieuse pour leur avenir.

Une fuite de données ne touchant qu’un lycée d’Ille-et-Vilaine et une soixantaine d’élèves

Le ministère de l’Éducation nationale a déclaré que la fuite de données sur Parcoursup, la plateforme d’admission post-bac, ne concernait qu’un lycée d’Ille-et-Vilaine et une soixantaine d’élèves. Cette information faisait suite à la mise en ligne par un hackeur d’un fichier contenant les dossiers de candidatures liés à ce lycée.

Des données mises en ligne pour dénoncer leur accessibilité

Le hackeur « DrOne » avait annoncé avoir téléchargé l’intégralité de la base de données de Parcoursup, ce qui inquiétait tant les candidats que les autorités. Cependant, il a assuré ne vouloir dévoiler qu’une partie des données, pour montrer leur vulnérabilité sans mettre en danger l’intégrité des personnes concernées.

La plateforme Parcoursup pas compromise, des mesures prises pour renforcer la sécurité

Le ministère dément formellement que la plateforme Parcoursup ait été piratée. Selon les experts du ministère, l’attaque a pris la forme d’une extraction frauduleuse de login et mot de passes appartenant à des utilisateurs de la plateforme. Des mesures de sécurité ont été prises pour contrer ces attaques et les usagers sont encouragés à protéger leur identité numérique. Le lycée a également porté plainte et informé les candidats touchés par la fuite de données.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA