Alors que l’on incarne la culture bretonne, sa générosité et sa bienveillance, il est impératif de faire preuve d’exemplarité. Ce qui s’est déroulé récemment est tout simplement inacceptable. Nous sommes actuellement à quelques jours du Festival interceltique de Lorient et le bagad d’Auray vient juste de sanctionner quatre de ses membres, dont deux ont été exclus et les deux autres ont reçu un avertissement. Le penn-soner ne voit pas d’un bon œil cette sanction « arbitraire » et a donc pris la décision de quitter le groupe.

La Kevrenn Alre sanctionne des membres pour comportements inappropriés

Le bagad d’Auray, la Kevrenn Alre, a sanctionné quatre de ses membres, dont deux ont été exclus et deux autres ont reçu un avertissement, pour des comportements inappropriés survenus lors du Festival de Cornouailles le 22 juillet. Bien que les faits n’aient pas été liés à des violences sexistes ou sexuelles, le penn-soner a qualifié les agissements de « violence verbale et physique ». Le bagad met en avant son règlement intérieur qui précise que tout comportement inapproprié d’un membre peut justifier son exclusion. Le président de l’association, Jacques Le Levier, souligne l’importance de préserver l’héritage de l’association et que les responsables doivent faire preuve d’exemplarité.

« Un devoir d’exemplarité » pour les associations culturelles bretonnes

La Kevrenn Alre incarne la culture bretonne avec ses valeurs de partage et de bienveillance. Pour le penn-soner, il y a un devoir d’exemplarité pour les associations culturelles bretonnes de représenter ces valeurs et de ne pas tolérer de comportements inappropriés, même s’ils n’ont pas lieu sur scène. Les exclusions de membres et les avertissements ont été pris au nom de la préservation de l’association et de sa réputation.

Un membre claque la porte en soutien aux exclus

Malo Saout, le Penn-soner du bagad, a décidé de quitter l’association en soutien aux membres exclus. Il a exprimé sa désapprobation envers les sanctions qu’il qualifie d' »arbitraires et partiales » et dénonce le manque de politesse et de respect du conseil d’administration qui n’a pas laissé les personnes terminer leur parcours décemment. Toutefois, l’exode des membres exclus n’affectera pas la participation du bagad au concours des bagadoù qui se tiendra le 5 août dans le cadre du Festival Interceltique de Lorient.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

