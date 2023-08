Scandale à Trégastel : le Golgon fête son Pardon ce dimanche !

La procession des bannières s’élancera dans les rues de Trégastel, suivie d’un repas convivial, de nombreuses animations et festivités. Le célèbre Pardon du Golgon sera ainsi la promesse d’un événement riche en émotions, qui rassemblera la communauté locale autour de sa chapelle sacrée. Les habitants auront ainsi l’opportunité de se retrouver et de renforcer les liens qui les unissent, dans une ambiance chaleureuse et festive. La dimension religieuse de l’événement sera également mise en avant, avec une procession solennelle et émouvante qui rappellera les traditions et le patrimoine culturel de Trégastel. En bref, le Pardon du Golgon sera un moment fort de partage et de convivialité, qui permettra à tous de resserrer les liens et de célébrer ensemble leur communauté et leur héritage.

Chapelle du Golgon à Trégastel : un pardon traditionnel

Le pardon traditionnel de la chapelle du Golgon à Trégastel se tiendra ce dimanche 27 août. La messe de la paroisse débutera à 10h30, suivie d’une procession avec les bannières et d’un verre de l’amitié offert par l’association organisatrice, l’Amicale de Golgon. Le repas sera sous forme d’auberge espagnole, chacun apportant quelque chose à partager. Il y aura également une animation sous forme de tirage au sort convivial. L’objectif principal de cet événement est de faire vivre la chapelle et de créer du lien social entre les gens.

Organisation de l’événement

L’Amicale de Golgon organise chaque année le pardon de la chapelle. Cette année, l’événement aura lieu comme d’habitude, indique la présidente de l’Amicale, Catherine Lissillour. Le but de cet événement est de faire vivre la chapelle et de créer des liens entre les gens. Chacun est encouragé à venir pour passer un moment convivial ensemble.

Informations pratiques

Le pardon de la chapelle Saint-Golgon aura lieu le dimanche 27 août sur la route de Golgon à Trégastel, de 10h30 à 16h.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA