Savoir-faire rare : l’art des lustres dans le Lubéron (Vaucluse)

Originaire du Lubéron, Régis Mathieu s’est lancé dans une entreprise qui a eu pour effet de faire la fierté de sa ville natale. Ayant repris la Maison familiale, il s’est passionné pour la restauration de lustres d’exception. Lustrier de profession, il est devenu maître dans l’art de la restauration, usant de techniques ancestrales et travaillant minutieusement pour sublimer chaque pièce. Sa notoriété grandissante a su séduire les aficionados de la décoration, et il est aujourd’hui un incontournable dans son domaine. Ses créations sont considérées comme de véritables chef-d’œuvres, témoins de son talent et de sa passion pour la perfection.

Le lustrier Régis Mathieu : entre savoir-faire et polyvalence

Dans les anciennes usines d’ocre du Lubéron, le lustrier Régis Mathieu s’affaire à restaurer des lustres d’exception pour les plus grands palais du monde. Ce métier de passion demande une grande expertise et une parfaite maitrise des techniques de restauration pour des pièces allant du XVIe siècle aux pièces contemporaines. Focus sur le parcours atypique d’un artisan d’art passionné.

Une polyvalence dans le métier

Régis Mathieu est un expert en restauration de lustres d’exception. Ayant rénové les lustres de la Galerie des glaces à Versailles ou encore ceux de l’opéra Garnier à Paris, il a su s’imposer en travaillant pour des clients prestigieux. Détenteur d’un savoir-faire unique, il met son expertise au service de pièces allant du XVIe siècle aux plus contemporaines. Pour Théo Poudavigne, monteur en bronze, « c’est cette polyvalence dans l’exercice qui est magnifique ». Le permis de restauration l’oblige à ne pas utiliser de pièces neuves au risque de dénaturer l’oeuvre d’origine. Ainsi, Régis Mathieu doit maitriser la technique de création de pièces manquantes, comme des feuilles d’or ou des cristaux, pour redonner à chaque lustre toute sa splendeur d’antan.

La passion transformée en musée

La restauration demandant du temps, Régis Mathieu a eu l’idée de transformer son atelier en musée pour partager sa passion avec les visiteurs. Ce musée permet de découvrir une centaine de lustres, tous plus impressionnants les uns que les autres, allant du XVIIe siècle aux créations les plus contemporaines. Le visiteur pourra y trouver, entre autres, des lustres en cristal de Bohême, des candélabres Louis XV, ou encore des lustres Art déco. Cet endroit unique rend hommage aux chefs-d’oeuvre du passé et permet de comprendre l’ampleur du travail que demande la restauration de ces oeuvres exceptionnelles.

Un métier de passion

Pour Régis Mathieu, le lustrier, son métier est avant tout une passion. Fils d’un restaurateur de meubles, il a grandi dans le milieu de l’artisanat et a décidé de se spécialiser dans la restauration de lustres dès l’âge de 16 ans. Aujourd’hui, il travaille essentiellement pour des clients étrangers qui apprécient son savoir-faire unique. Son atelier étant situé en Provence, il est aussi le prestataire de choix des grandes maisons de la French Riviera. Malgré la renommée internationale de son travail, Régis Mathieu demeure modeste et passionné, affirmant que « redonner vie à ces oeuvres d’art est une fierté et une satisfaction personnelles ».

En somme, le travail de Régis Mathieu, lustrier de renom, met en avant la passion d’un artisan qui redonne vie à des oeuvres d’arts méconnues ou tombées dans l’oubli. Par son expertise unique en matière de restauration de lustres anciens, il assure la pérennité de ces pièces d’exception pour les générations à venir.