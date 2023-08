Sauvez-vous de la Canicule! Découvrez quels appareils débrancher immédiatement!

1. Préserver nos appareils électroniques : un geste contre la hausse de la température

La canicule, outre ses effets sur la santé humaine, complique également le fonctionnement et la durabilité de nos équipements électroniques. De fait, ces derniers comme les ordinateurs portables, les téléviseurs et les chargeurs, dégagent en eux-mêmes une quantité de chaleur non négligeable. Il convient donc, pour s’adapter efficacement à cette hausse de la température, de réduire l’utilisation des appareils non essentiels. On redécouvre avec l’approche de l’été l’importance de gérer judicieusement l’utilisation de notre matériel électrique.

2. Contrecarrer les effets de la canicule sur nos appareils

Le fonctionnement des différents composants des appareils électroniques génère une chaleur qui, en excès, peut entraîner des détériorations prononcées et des risques d’incendie ou de dégagement de gaz toxiques. Les lieux où sont mis ces équipements doivent être scrupuleusement choisis pour éviter une surchauffe due à une exposition directe au soleil.

3. Les appareils vulnérables à la chaleur

Parmi les appareils les plus susceptibles de souffrir de la chaleur, nous avons les ordinateurs et les tablettes, dont la ventilation peut être insuffisante, les smartphones et téléphones portables en usage intensif ou en recharge prolongée, les téléviseurs et consoles de jeux vidéo, gourmands en énergie et particulièrement échauffants, les box internet, souvent mal ventilées et enfin, les électroménagers. Il est donc nécessaire de surveiller et de rendre optimal leur environnement de fonctionnement.

4. Préservation des appareils électroniques en période de canicule

Pour empêcher la surchauffe des appareils électroniques, une ventilation et une aération correctes sont primordiales. L’utilisation d’un ventilateur ou d’un climatiseur peut être bénéfique tant que cela n’entraîne pas une consommation excessive d’énergie. Un positionnement adéquat des appareils à distance des sources directes de chaleur et dans des zones bien ventées sera optimal. Un nettoyage régulier contribuera également à éviter la surchauffe et à maintenir une circulation d’air optimale.

5. Gérer l’usage des appareils en période de forte chaleur

Limitation de l’usage des appareils électroniques durant les heures de pointe de la chaleur et déconnexion lorsqu’ils ne sont pas utilisés sont des gestes bienfaisants pour le matériel. En cas de surchauffe, il est conseillé de débrancher l’appareil jusqu’à son refroidissement avant un possible rallumage. Pour toute surchauffe récurrente, il sera nécessaire de consulter un professionnel pour un contrôle des composants internes.

Pour conclure, un bon usage de nos appareils durant la période estivale garantira leur durée de vie et limitera leur impact sur le réchauffement ambiant.