Sauvetage du dernier jambon de Paris authentique par un charcutier breton.

Originaire de Bretagne, Jacques Loussouarn est issu d’une lignée de charcutiers renommés dans le Finistère. Depuis un an, il est devenu le maître incontesté de l’ultime atelier où se perpétue l’art culinaire si cher aux Parisiens : celui de la fabrication du jambon de Paris. Sa passion pour la charcuterie est née dès son plus jeune âge, en observant son père et son grand-père manier avec dextérité le couteau à jambon et transformer les meilleurs morceaux de porc en véritables délices gustatifs. Aujourd’hui, Jacques Loussouarn perpétue cette tradition familiale en s’appliquant chaque jour à produire le jambon de Paris le plus savoureux et le plus authentique qui soit. Son secret ? Un savoir-faire ancestral allié aux techniques les plus modernes, pour sublimer la qualité exceptionnelle des porcs provenant des meilleures fermes de la région. Passionné par son métier, Jacques Loussouarn transmet aujourd’hui son amour pour la charcuterie à de nombreux apprentis, pour que cette tradition culinaire française perdure à travers les générations à venir.

Le jambon de Paris, spécialité culinaire parisienne em

